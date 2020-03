¿La verdadera brecha de género es corporal? Por qué los hombres adelgazan más que ellas

El día del 8 de marzo, día de la mujer, no podíamos no tratar el tema en la exitosa sección de Bienestar de Vozpópuli. Porque al margen de feminismos, machismos y su santa madre, lo cierto es que los hombres y las mujeres no somos iguales ni en lo que respecta al perder peso.

Seguro que te ha pasado alguna vez: tú y tu pareja seguís la misma dieta, y uno consigue adelgazar más rápido y más fácilmente que el otro. Y 'el otro' suele ser, casi siempre, la mujer.

¿Por qué sucede esto? ¿Podríamos hablar de que existe una brecha de género corporal? Pues parece que así es, lector. Y todo se debe a nuestras condiciones biológicas, que no son nada similares.

La verdadera brecha de género es corporal: ellos adelgazan más rápido

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos, y al margen de ideologías, que la brecha de género es, sobre todo, corporal. Los hombres tienen mucho más éxito que las mujeres en lo que se refiere a perder peso. ¿Por qué sucede esto?

Los hombres tienen mucho más éxito que las mujeres en lo que se refiere a perder peso

Ellos tienden a tener más tejido muscular magro, que quema más calorías que la grasa corporal, incluso durante el descanso. Es decir, tienen un metabolismo que funciona más rápido que el de las mujeres. Esto provoca que cuando los hombres y las mujeres reducen la misma cantidad de calorías con el objetivo de adelgazar, sean ellos los que pierdan mucho más peso.

Eso sí: los hombres adelgazan más rápido y más pero solo al principio. "A largo plazo todo se vuelve más igualitario", asegura el nutricionista David Grotto, autor de The Best Things You Can Eat.

Los hombres son mejores adelgazando

Esta brecha no se reduce únicamente a la dieta, pues con el ejercicio ocurre lo mismo. Ellos tienden a perder más grasa corporal si no reducen calorías de sus comidas pero sí que intentan perder peso con el deporte.

Los hombres suelen adelgazar el doble que las mujeres y perder hasta tres veces más de grasa corporal haciendo el mismo ejercicio y la misma dieta que las mujeres, según han comprobado numerosos estudios, como este publicado en la revista Diabetes, Obesity and Metabolism.

Los hombres suelen adelgazar el doble que las mujeres y perder hasta tres veces más de grasa corporal haciendo el mismo ejercicio y la misma dieta que las mujeres

Los investigadores utilizaron para su estudio a más de 2.000 adultos con sobrepeso y pre-diabetes de Europa, Australia y Nueva Zelanda. Durante ocho semanas, los participantes siguieron una dieta de 800 calorías, principalmente líquida, que consistía en sopas, batidos y cereales, sumado a una ingesta diaria de 1,5 tazas (375 gramos) de vegetales bajos en calorías, como tomates, pepinos y lechuga. Al final de las ocho semanas, se comprobó que los hombres perdieron más peso y más rápido que las mujeres.

La principal diferencia entre sexos a la hora de perder peso

Si eres un hombre, puedes agradecer la testosterona que tienes y el estrógeno adicional que no tienes, ya que esto es lo que te da una gran ventaja a la hora de perder peso en comparación con las mujeres.

De media, ellas tienen entre un seis y un 11 por ciento más de grasa corporal que los hombres, sobre todo subcutánea, que es la que se encuentra alrededor de los muslos y en las caderas, y que es muy importante para la maternidad, ya que ayuda durante el embarazo.

Por esta razón evolutiva, y desde la pubertad hasta la menopausia, las mujeres tienen más grasa corporal de media que los hombres, incluso cuando ingieren menos calorías.

Cabe destacar al respecto que "gordo" no significa "insano". Las mujeres tienen más reservas de grasa pero porque es parte de su fisiología, y no tiene por qué estar unido a que tengan menos salud. Y, por supuesto, las mujeres también pierden peso rápidamente, sobre todo si siguen las recomendaciones adecuadas, lo único que lo hacen a un ritmo más lento que ellos.