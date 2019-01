Cómo adelgazar con la dieta cetogénica (o keto): las claves y la lista de alimentos

Quizá el nombre de "dieta keto" no te suene, pero seguro que sí "Dukan" o "Atkins". Todas pertenecen al mismo grupo de dietas cetogénicas, las cuales prometen adelgazar rápido eligiendo determinados grupos de alimentos.

Las dietas cetogénicas son aquellas bajas en carbohidratos y altas en grasas, que provocan que el cuerpo entre en un estado conocido como "cetosis", por el cual las reservas de grasa son convertidas en cetonas, que alimentan los músculos y el cerebro en lugar de los hidratos.

¿El resultado? Una mayor quema de grasa y una pérdida de peso relativamente rápida en comparación con un régimen tradicional.

La dieta keto hace que todo el cuerpo cambie su suministro de combustible para funcionar principalmente con grasa. Es decir, estaremos quemando grasa las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Se trata de una dieta perfecta para perder peso, aunque tiene más beneficios: no pasarás hambre (por el alto consumo de grasas y proteínas) y tendrás energía (el cuerpo convierte la grasa en energía). Esto puede hacer que tu probabilidad de abandono sea baja.

Alimentos permitidos

La dieta keto o cetogénica tiene una lista de alimentos permitidos. Todos ellos tienen un máximo de 5% de hidratos. En general, son estos:

1) Grasas y aceites

La grasa que ingieras debe venir de fuentes naturales como la carne, las nueces y/o el aceite de coco y de oliva.

2) Proteínas

La mayoría de carnes no tienen azúcar añadida, por lo que se puedes consumirla sin problema. Eso sí, ten cuidado con no pasarte, pues un exceso de proteínas no es bueno para esta dieta.

3) Verduras

Pueden ser frescas o congeladas. Si son verdes, mejor.

4) Lácteos

La mayoría de los productos lácteos están permitidos, pero debes consumirlos enteros.

5) Frutos secos

Con moderación puedes consumir frutos secos, como las nueces o las almendras.

6) De beber: agua

Ni bebidas zero ni nada. Debes beber solo agua. Si no eres dado a ello, está permitido mezclarla con saborizantes a base de zumo de limón o stevia.

En la siguiente imagen, vemos el resumen. Debes consumir más los que aparecen a tu izquierda, y menos los de la derecha.

Alimentos prohibidos

Una vez detallados los alimentos permitidos, debes saber cuáles son los prohibidos, y no son otros que los hidratos de carbono que contienen azúcar o almidón.

Es decir, olvídate del pan, la pasta, el arroz y las patatas. Además de lo obvio (bollería, helados, refrescos, gominolas, alcohol...).

Ojo: no es una dieta para todos

Antes de que te pongas a ello, hemos de advertirte, lector, de que las dietas cetogénicas no son para todo el mundo. Numerosos nutricionistas y profesionales de la salud llevan años alertando de los posibles problemas de salud que pueden conllevar.

El profesor Thomas Seyfried, de la Universidad de Boston, advierte de que "si se realiza de forma errónea, puede modificar los parámetros de lípidos en la sangre, lo que podría poner en peligro la salud".

No obstante, hay otros profesionales, como la nutricionista Susie Burrell, que la defienden: "No hay pruebas que demuestren que las dietas keto son perjudiciales", asegura a 'News'. "Además de la pérdida de peso, estos regímenes conllevan una serie de beneficios, sobre todo para los que tienen niveles altos de glucosa en sangre o el hígado graso", añade.

Burrel, no obstante, asegura que este régimen no es para todos: "Si no estás preparado para dejar de comer cereales, pan u hortalizas durante un tiempo, esta dieta no es para ti".

Si te animas, lector, te recomendamos que te pongas en manos de un nutricionista.