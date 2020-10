El secreto para no tener arrugas no es ninguna crema: es este ejercicio para hacer en casa

Los españoles (hombres y mujeres) gastamos, cada mes, 38 euros de media en productos y tratamientos de belleza, según se desprende del Estudio Fintonic Belleza y Bienestar 2019.

Las cremas, los sérums, los pinchazos de ácido hialurónico se han convertido en el día a día de muchos de nosotros, que sólo buscamos mantener la piel tersa con el paso de los años. Pero ¿y si nada de esto hiciera falta? ¿Y si podemos mantener una dermis firme y luminosa, cual adolescente, sólo con un ejercicio?

Esto es una realidad y es posible gracias al yoga facial.

El yoga facial, el secreto para no tener arrugas nunca

El yoga facial consiste es una disciplina que tiene por objeto entrenar los músculos responsables de la mímica facial con fines estéticos. Los músculos de la cara se mueven y manipulan para evitar las arrugas producidas por la edad.

Es una técnica que funciona, al menos eso es lo que asegura la ciencia. Un estudio llevado a cabo por la universidad de Northwestern (Estados Unidos), y publicado en la revista JAMA Dermatology., descubrió que, al envejecer, la grasa localizada entre el músculo y la piel pierde elasticidad y grosor.

Estos efectos, con el paso del tiempo, producen un descolgamiento de la piel, que se evitaría, según la investigación, si se realizaran ejercicios para fortalecer los 57 músculos que hay en la cara y el cuello.

"Los ejercicios pueden fortalecer los músculos y que el rostro se vuelva más firme, tonificado y joven, gracias a reducir los efectos del envejecimiento", asegura el doctor Murad Alam, autor principal de la investigación y vicepresidente de dermatología de la mencionada universidad.

La japonesa de 70 años que se conserva así gracias al yoga facial

Junko Ueno, de 70 años y apodada "la Mujer Milagro" en Japón, decidió que no quería pasar por quirófano ni recurrir a tratamientos invasivos para mejorar su aspecto y desarrolló el método Up, una sencilla rutina de yoga facial que promueve la eliminación de toxinas y el drenaje linfático para conseguir un cutis terso y firme.

Ueno, que es una eminencia en belleza en Japón, lleva años estudiado la estructura y los músculos faciales, un conocimiento que comparte en su canal y que ahora ha llegado a España con su primer libro, Yoga facial (Ed. Ktsune Books), en el que ofrece numerosos ejercicios sencillos que prometen rejuvenecer la piel y aliviar tensiones musculares.

Ejercicios de yoga facial

Algunos de los ejercicios son estirar el músculo orbicular, estirar la parte superior del cuero cabelludo y la frente, así como ejercicios para evitar las temidas marcas de expresión con movimientos adecuados.

Recogemos algunos del libro mencionado:

1) Exagerar expresiones faciales

Haz gestos exagerados con las manos y la cara. Abre la boca tanto como puedas y di: "Guaaauuu, oooh". Abre la boca, estira desde la parte superior del labio hasta la nariz y di "¡oh, no!", alargando las vocales. Ayúdate con las manos

2) Eliminar las comisuras de la boca

Coloca los dedos índices a ambos lados de la nariz, presiona y avanza en un movimiento ascendente, hacia los lagrimales. Repite "up, up, up" tres veces (unos tres segundos).

3) Reducir patas de gallo

Según la autora, debemos realizar estos ejercicios para acabar con las arrugas que se forman alrededor de los ojos:

Con hacerlos diez minutos al día será suficiente para ver resultados.

Las famosas que lo practican, como Meghan Markle y Madonna

Famosas como Meghan Markle,Gwyneth Paltrow o Madonna han confesado ser fans del yoga facial, una tendencia que cada vez es más popular en nuestro país por sus reconocidos beneficios.

También la top modelEugenia Silva o la actriz Aitana Sánchez-Gijón han declarado que lo practican.

¿Te animas a probar este ejercicio?