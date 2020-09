Cómo adelgazar la papada: trucos y ejercicios para eliminar la grasa del mentón

Si hay algo que más moleste, sobre todo a los hombres cuando entran en cierta edad, es la presencia de la papada. Ésta, también conocida como grasa submentoniana, es bastante común y puede causar mucha vergüenza a las personas que la tienen.

Lo peor es que un día sale y no se va, a no ser que hagamos algo para evitarlo. Normalmente, la aparición de la papada está relacionada con el aumento de peso, pero no siempre, ya que también puede ser debida al envejecimiento o a la genética.

A continuación, te damos pautas y ejercicios para que puedas deshacerte de la papada sin pasar por quirófano.

Trucos para eliminar la papada

Si tienes papada desde que has cogido unos kilos de más, con perderlos será suficiente. Si crees que es algo hereditario o llevas décadas con ella, te resultará más complicado eliminarla, pero no es imposible, lector.

A continuación, te ofrecemos unas pautas alimenticias que deberías llevar a cabo:

Consume 4 porciones de verduras y/o hortalizas al día.

Consume 3 porciones de fruta al día.

Nada de comida basura .

. Bebe mucha agua al día.

No evites las grasas, pero asegúrate de que son saludables (aguacate, nueces, aceite de oliva...)

Consume proteínas magras como carnes rojas y pescado.

Evita los alimentos fritos.

Evita la sal y el alcohol .

. Reduce el consumo de azúcar.

Consume productos lácteos bajos en grasa o no consumas ningún lácteo.

A medida que tu peso vaya descendiendo, la papada también lo hará. Sobre todo evita los carbohidratos y los ultraprocesados.

Ejercicios para perder la papada

Aunque no hay evidencia científica de que haya ejercicios que actúen concretamente en la papada (y no en el resto del cuerpo), existen muchos testimonios que aseguran que les ayudan. HealthLine sugiere estos seis ejercicios simples que cualquiera podemos llevar a cabo, y que, en teoría, ayudarán a fortalecer y tonificar los músculos y la piel de la zona de la papada.

A continuación, te indicamos cinco ejercicios que hay que repetir unas 10/15 veces al día.

1. Mandíbula

Inclina la cabeza hacia atrás y mira hacia arriba.

Empuja tu mandíbula inferior hacia delante hasta que sientas un estiramiento debajo del mentón.

Mantén esta posición durante 10 segundos.

Relaja la mandíbula y devuelve la cabeza a su posición normal.

2. Ejercicio con pelota

Coloca una bola de 25 centímetros debajo de tu barbilla.

Presiona la barbilla hacia abajo para que la pelota se apriete contra su cuello.

Repite esto hasta 25 veces al día.

3. Fruncir el ceño

Inclina la cabeza hacia atrás para mirar hacia el techo.

Frunce los labios como si estuvieras tratando de besar el techo (esto debería estirar el área de piel debajo de la barbilla).

Relaja los labios y lleva la cabeza al frente.

4. Estiramiento de la lengua

En una posición normal, saca la lengua lo más que puedas.

Luego levanta la lengua e intenta tocarte la nariz.

Mantén esta posición durante 10 segundos antes de relajar la lengua.

5. Estiramiento de cuello

Inclina la cabeza hacia atrás y mira hacia el techo.

Presiona tu lengua contra el paladar.

Mantén la posición durante 5-10 segundos y vuelve a una posición neutral.

Pues esto es todo, lector. ¿Te ha servido de ayuda?