Tesla lanzará en 2023 un coche eléctrico por 21.400 euros con baterías producidas por la compañía

El consejero delegado del fabricante de vehículos eléctricosTesla, Elon Musk, ha anunciado que su compañía planea producir un modelo 'cero emisiones' asequible que costará unos 25.000 dólares (21.400 euros al cambio actual) para el año 2023.

Así lo ha señalado Musk durante el 'Día de la Batería', en el que ha subrayado que este ahorro de costes estará centrado en las baterías, que costarán la mitad, tendrán una autonomía mayor y serán producidas por la propia compañía.

"Este ha sido nuestro sueño desde el principio. En unos tres años, estamos seguros de que podremos hacer un atractivo vehículo eléctrico por 25.000 dólares que también sea completamente autónomo", ha reivindicado Musk.

El fundador de Tesla ha asegurado que la firma ensamblará baterías para sus modelos en la nueva planta que está construyendo en las inmediaciones de Berlín, donde también producirá vehículos.

Important note about Tesla Battery Day unveil tomorrow. This affects long-term production, especially Semi, Cybertruck & Roadster, but what we announce will not reach serious high-volume production until 2022.

The extreme difficulty of scaling production of new technology is not well understood. It’s 1000% to 10,000% harder than making a few prototypes. The machine that makes the machine is vastly harder than the machine itself.