Un juego para inmunizarse contra las 'fake news’

“Estoy aquí para ayudarte a convertirte en un magnate de la desinformación y las noticias falsas”. Este es el mensaje de bienvenida que recibirán todos los usuarios que decidan jugar desde hoy al juego Fake News, un proyecto desarrollado en colaboración por científicos de la Universidad de Cambridge y miembros de la asociación holandesa DROG contra las noticias falsas. Los investigadores habían demostrado previamente que exponer a las personas a las técnicas que se utilizan para crear noticias falsas sirve para “vacunarlas” psicológicamente contra los intentos de manipulación o las campañas anticiencia. Ahora han dado un paso mas allá y presentan una herramienta que permite al público general jugar con estas prácticas e inocularse contra ellas.

Exponer a las personas a las técnicas que se utilizan para crear noticias falsas sirve para “vacunarlas” psicológicamente

El juego anima al usuario a conseguir audiencia para un supuesto medio de comunicación utilizando los llamamientos al odio, la desconfianza y manipulando los hechos a través de las redes sociales. En el primer paso del juego, nuestra guía nos anima a desahogarnos a través de Twitter y descargar nuestra ira contra el Gobierno. A medida que avanzamos en el juego, nuestra popularidad en redes va creciendo, así como nuestra capacidad para manipular, mediante montajes fotográficos, bots de Twitter o llamamientos a la teoría de la conspiración. Para comprobar la efectividad del juego, los investigadores realizaron una serie de pruebas con escolares holandeses a los que dividieron en dos grupos. Los resultados, publicados en la revista Journal of Risk Research, indican que el grupo que jugó al juego antes de participar en una prueba sobre la ‘crisis de los refugiados’ era menos permeable a la manipulación que el grupo de control.

“Una vacuna biológica administra una dosis pequeña de la enfermedad para despertar la inmunidad”, explica Sander van der Linden, coautor del trabajo y director del Laboratorio de toma de decisiones sociales de la Universidad de Cambridge. “De manera parecida, la teoría de la ‘inoculación’ sugiere que la exposición a una versión dñebil o desmitificada de un argumento hace más fácil refutar posteriormente afirmaciones mas persuasivas”. En definitiva, si te pones en los zapatos de alguien que intenta engañarte, resume, aumentará tu capacidad para detectar y combatir esas técnicas de engaño. “Queremos ayudar a generar ‘anticuerpos mentales’ que ayuden a inmunizarse frente a la rápida extensión de la información falsa”.

Se trata de aprender a fabricar una burbuja de información para ayudarte a entender que vives en una

Los autores del estudio aseguran que el juego no tiene un sesgo ideológico hacia un lado u otro del espectro político, sino que trata de despertar el espíritu crítico de los ciudadanos contra cualquier intento de manipulación. Una vez disponible para todos los públicos, los investigadores esperan recabar nuevos datos sobre el comportamiento social de las personas en estas situaciones y diseñar nuevas herramientas que sirvan, por ejemplo, para evitar fenómenos de radicalización como los que provocan algunos grupos extremistas y religiosos. “Intentamos proporcionar a los jugadores la experiencia de crear una burbuja de información para que tengan más probabilidades de darse cuenta de que viven en una”, concluye van der Linden.

Referencia: The Fake News Game: Actively Inoculating Against the Risk of Misinformation (Journal of Risk Research) | Para jugar al juego: http://www.fakenewsgame.org