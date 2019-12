Este insecto parasitaba las plumas de dinosaurios hace 100 millones de años

Hace 100 millones de años, los dinosaurios tenían los mismos problemas de parásitos que tienen las aves actuales. Entre sus plumas se encontraban algunos pequeños insectos, parecidos a los actuales piojos, capaces de alimentarse de sus fluidos y atormentarlos durante todo su ciclo de vida. Así lo determina el trabajo publicado este martes por el equipo de Dong Ren y Chungkun Shih tras el análisis detallado dedos muestras de plumas inmortalizadas en el tiempo en el interior de ámbar birmano.

En el estudio, publicado en la revista Nature Communications, los investigadores describen una nueva especie de insecto, bautizada como Mesophthirus engeli, que vivió hace unos 100 millones de años y que poseían unas mandíbulas notablemente grandes para aferrarse a las plumas y paralizar a sus huéspedes.

Los autores identificaron hasta 10 especímenes de este insecto entre las plumas de estos animales y consideran que se trata de la primera prueba de este tipo de comportamiento, que surgió probablemente a mediados del Cretácico, el mismo periodo en que se diversificaron las primeras aves y los dinosaurios con plumas.

Anteriormente, otros investigadores habían identificado especies de insectos que se alimentaban de la sangre de los dinosaurios y que vivieron en el Jurásico (hace entre 201 y 145 millones de años) y el Cretácico (hace entre 145 y 66 millones de años). Sin embargo, afirman los autores, pese a la abundancia de dinosaurios con plumas en este periodo, hasta ahora no se había documentado la existencia de insectos que vivieran específicamente en el plumaje de estas criaturas.

