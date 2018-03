Llega el tinte de grafeno: permanente y no daña el pelo

El material que está revolucionando la electrónica podría cambiar también la industria del tinte para el pelo. El descubrimiento lo ha hecho el equipo de Jiaxing Huang, quien reconoce que guiado por la curiosidad comenzó a hacer experimentos con láminas de grafeno y descubrió que este material tiene características ideales era el tintado permanente y no provocar daños en la estructura capilar.

El grafeno dista la electricidad estática, de modo que este tinte evita el problema del cabello encrespado

En un trabajo publicado este jueves en la revista Chem, Huang y su equipo describen una serie de pruebas con laminas de grafeno que se adhirieron a la superficie del cabello formando una capa resistente a los lavados, hasta el punto de aguantar, en combinación con una serie de polímeros, hasta después de 30 lavados. Por otro lado, los tintes convencionales, y en especial los que llevan amoníaco, degradan la estructura capilar debido a las reacciones químicas que desatan para penetrar en su interior. El grafeno, según el equipo de Huang, sortea este problema cubriendo el cabello y quedándose adherido en lugar de penetrar en él.

Una vez que las láminas de grafeno se depositan sobre un cabello, su capacidad para repeler el agua hace esta película especialmente resistente a los lavados y duradera. El hecho de que el óxido de grafeno sea marrón también permite tintados que generen la sensación de degradado. Por si fuera poco, sus características también hacen que disipe la electricidad estática, de modo que este tinte de grafeno también evita el problema del cabello encrespado en los días secos de invierno.

El grafeno que se puede usar para el tinte no tiene que ser de alta calidad

El equipo de Huang está buscando inversores para seguir investigando una técnica que con toda probabilidad tendrá efectos prácticos en breve. Una ventaja adicional es que el grafeno que se puede usar para el tinte no tiene que ser de alta calidad, de modo que se podría utilizar el material que no haya pasado los filtros en la industria electrónica, según Huang. “Esta fue una idea inspirada por la curiosidad”, explica. “Fue muy divertido hacerlo pero no sonaba muy noble ni grandioso cuando empezamos a trabajar en ello. Pero después de sumergirnos en el tema de los tintes del cabello nos dimos cuenta de que, guau, no es en absoluto un problema pequeño. Y es uno de los que el grafeno podría realmente ayudar a resolver”.

Referencia: Multifunctional Graphene Hair Dye (Chem)