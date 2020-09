El sector editorial creció un 2,4% antes de la pandemia

El sector editorial español registró en 2019 su sexto año consecutivo de crecimiento. Según el avance del informe de Comercio Interior del Libro 2019, en el ejercicio previo a la pandemia del COVID-19, el sector mejoró sus cifras en un 2,4%, hasta los 2.420,64 millones de euros. Un porcentaje que mantiene una línea similar a la registrada en los ejercicios anteriores.

El avance del Informe de Comercio Interior del Libro elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España, con el respaldo del Ministerio de Cultura y Deporte, muestra que, en el año 2019, se vendieron 162,22 millones de ejemplares en papel, un 0,8% más que en 2018, y 12,73 millones de descargas de ejemplares digitales, un 1,1% menos que en el ejercicio anterior.

Además, se editaron 82.347 títulos (60.740 en papel y 21.607 en digital), lo que representa un incremento del 8,1% con respecto al año anterior (6,6% más en papel y 12,3% más en formato digital). El precio medio del ejemplar se situó en los 14,15 euros, en papel, y en 9,36 euros en formato digital.

Un elemento relevante es que el incremento de la facturación se produjo en todos los subsectores del libro, si bien, en el de contenidos educativos (libros de texto no universitarios) el incremento fue ligeramente superior, un 3,3%. En cuanto a los géneros literarios crecieron tanto en adulto como en infantil, un 1,8 y un 2,9 por ciento.

El crecimiento del resto de categorías fue, en el caso de los libros de derecho y ciencias económicas, (+0,7%) científico-técnicos y universitarios (+0.8%); los de ciencias sociales y humanidades (+3,1%), los libros prácticos (4,1%), divulgación general, (+1,2%,), religiosos (+1,8%), los comics, tebeos y novelas gráficas (+0,5%).

Las ventas de libros digitales se mantienen

Las ventas por libros digitales se mantienen en las cifras del año 2018 con un ligero incremento del 0,1%, siguiendo la tendencia ya registrada en años anteriores en los que se ha mantenido la facturación sin grandes cambios. En 2019, alcanzó los 119,13 millones de euros, lo que representa el 5% de la facturación global. En cuanto al número de títulos editados, se produjo un incremento del 12,3% con respecto al 2018, hasta los 21.607, un 12,3% más que en 2018. También se incrementó el número de títulos comercializados, que se situó en 182.108.

La facturación por títulos de ficción alcanzó los 24 millones de euros, un ligero incremento del 0,5%. También se produjo una subida por las ventas de títulos de literatura infantil y juvenil, con un incremento del 2,2% hasta alcanzar los 5,83 millones de euros. No obstante, el mayor peso de la facturación de libros digitales sigue estando en los títulos de no ficción (62.85 millones de euros), especialmente los libros y bases de datos de derecho. Las ventas de libros de texto digitales crecieron un 1,3%, hasta los 26,07 millones de euros.

En cuanto los canales de distribución, la mayor parte de los ejemplares de libros en formato digital se vendieron a través de plataformas específicas de distribución digital. Plataformas comerciales genéricas y otras plataformas vendieron libros digitales por valor de 54,2 millones de euros. A través de plataformas creadas por la propia editorial se vendieron 34,0 millones de euros en libros digitales, el 28,5%. Las plataformas conjuntas creadas con otras editoriales vendieron el 3,4% (4,0 millones de euros).

El libro de bolsillo

Las ventas de libros en formato bolsillo se incrementaron en un 1,4%, un porcentaje de crecimiento similar al registrado en 2018, hasta los 94,66 millones de euros. El número de títulos editados también aumentó en un 2,2% hasta los 4.766. Se vendieron 12,7 millones de ejemplares, un 2,8% más.

El número de ejemplares vendidos fue de 12,39 millones de ejemplares. El precio medio de los libros en este formato hasta los 7,44 euros, nueve céntimos menos que en 2019. En los últimos tres años el descenso del precio medio de los libros de bolsillo se ha reducido en 45 céntimos.

Las librerías y cadenas de librerías se mantienen como los principales canales de ventas de libros. Ambas suman 1.294,59 millones de euros, el 53,4% del total de la facturación. La venta de libros en librerías creció un 1,4%, mientras que las cadenas de librerías incrementaron sus ventas un 6,9%.

Las ventas en el resto de los canales, especialmente en las ventas de libros en papel por Internet, cuyo incremento fue del 7,6%, similar al del año pasado.

Prepararse para lo peor

El sector del libro, -editores, libreros y distribuidores-, reunido en la Federación de Cámaras del Libro (FEDECALI), considera que, una vez analizada la situación vivida en este primer semestre del año, es más necesario que nunca que Gobierno y partidos políticos hagan una apuesta decidida por alcanzar un Pacto por el Libro y la Lectura. Así lo han solicitado a los líderes políticos, a través de una carta pública.

En estos meses, el sector ha recibido positivamente las medidas de liquidez (ya que la rebaja del IVA digital no puede ser imputable a esta situación porque figuraba en los presupuestos no aprobados en la anterior legislatura). Reprochan a la Dirección General del Libro que no se haya puesto en marcha ninguna de las medidas solicitadas.

Desde la declaración del Estado de alarma hasta ahora el gremio ha sufrido pérdidas tremendas a causa de la covid-19, empezando por la no celebración de sus principales citas: Sant Jordi y la Feria del Libro de Madrid. La industria del libro constituye el primer sector cultural del país por sus datos de facturación, cuenta con un tejido empresarial formado, fundamentalmente, por pequeñas y medianas empresas, que son las que padecen los efectos del parón.

La paralización de la actividad como consecuencia de las medidas adoptadas para combatir la pandemia ha supuesto un impacto enorme en la facturación del conjunto del sector del libro, estimado inicialmente en unos 1.000 millones de euros, 800 en el mercado interior del libro y 200 en el mercado exterior.