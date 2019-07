El libro sale reforzado de la crisis

El IV Forum Edita, que ha reunido en Barcelona a más de 30 especialistas del sector editorial, arroja varios titulares. El más importante, sin duda, lo puso sobre la mesa el editor italiano Carlo Feltrinelli, quien en su conferencia inaugural resumió el espíritu de los tiempos que corren: lo revolucionario hoy es leer, privilegiar la voz interior del lector frente al zumbido que genera un mundo hiper-conectado. Se refería el italiano al futuro del libro, pero por encima de todo al futuro de la lectura.

El segundo titular que se desprende del Forum Edita ofrece más optimismo, que no candidez. Si se comparan las cifras actuales con respecto al último lustro hay motivos y datos que avalan un cambio de ciclo. Según Iñigo Palao, consultor de GfK Growth from Knowledge, empresa que mide la venta de libros en España, la crisis del sector editorial fue fuerte y acumulativa, a la que siguió una tendencia al alza sostenida: España crece desde hace cuatro años en una proporción del dos por ciento.

"España es el único país que ha crecido a un ritmo del 2%, muy por encima de otros"

España es el único país que ha crecido a ese ritmo, muy por encima de otros, aseguró el consultor. En el año 2018 se vendieron en España más de medio millón de referencias distintas y, siendo el cuarto país en el ránking europeo -por encima a Alemania, Francia e Italia-, el territorio español ha sido el único que ha crecido un 2,1%. Los buenos datos distinguen también el panorama de las librerías, que supone ya el 45% de la facturación.

Al momento de dibujar una panorámica del comportamiento lector español, el gasto per cápita en España en libros se ubica en una media de 21,94 euros. A pesar de que Alemania gasta 50, 93 euros o Francia 52,08, España está por encima de su entorno comparable, en buena medida porque ese dato es proporcional a la población. Queda pendiente, sin embargo, un salto cuantitativo: las cifras de ventas de títulos españoles en Europa son muy bajas, por lo que España debería ser capaz de exportar sus productos. “El principal reto del sector es el de globalizar”, aseguró Palao.

El libro influye

Como continuación de su espíritu analítico, interdisciplinario y cosmopolita, el Foro Edita de este año plantea una situación manifiestamente más esperanzadora, pero siempre prudente. “Puede que no seamos el sector que más factura, pero sí uno de los más influyentes. Los libros son la forma de transmisión de conocimiento por excelencia. El libro es una de las industrias culturales más importantes”, aseguró Patrici Tixis, presidente del Gremi d’Editors de Catalunya.

"La facturación de algunas empresas editoriales está subiendo, pero a pesar de eso prevalecen las interrogantes", propuso Oriol Amat, catedrático de Economía financiera y Contabilidad de la Universidad Pompeu Fabra. No fueron pocas las preguntas que surgieron durante estas tres jornadas de debates: ¿realmente debe cambiar la naturaleza física del libro? ¿es importante? ¿por qué el libro electrónico no barrió por completo al papel? ¿realmente se lee menos? ¿son Google, Amazon, Facebook y Apple los enemigos de la industria? La mayoría de los participantes y especialistas, sobre todo editores y libreros, piensan que sí. Otros, como el consultor editorial Rüdiger Wischenbart, lo ven de manera distintos: "no son enemigos (Amazon o Facebook), forman parte de nuestro mundo. Tendríamos que aprender cómo funcionan“.

Insistió Wischenbart en la idea de que los libros no deben quedar al margen de las plataformas digitales, al contrario, es deseable y natural una integración de varias plataformas. Con respecto al audiolibro, el formato que muchos consultores venden como una panacea, el alemán contextualizó lo que parece una consolidación. “En un inicio, los audiolibros eran únicamente de género negro pero luego ha ido creciendo en contenidos, con temática infantiles, de actualidad, es decir así como el E-Book no triunfó, el audiolibro sí, eso significa que existe la necesidad de nuevas plataformas.”

El robot que escribe

A los viejos problemas -caída de la facturación, modificación del consumo y la erradicación del paradigma analógico- se suman los nuevos retos a los que se enfrenta el sector editorial, desde su futuro como industria, pasando por la investigación y creación de talento hasta la globalización como una realidad . De ahí que la discusión sobre la tecnología tuviera un papel central en estas jornadas: no necesariamente porque la entronizara como una solución mágica o una amenaza, sino porque quedó emplazada en un debate menos maniqueo y más abierto.

Henning Schoenenberger, director de Product Data and Metadata de la editorial Springer Nature, presentó en Forum Edita el primer libro científico hecho íntegramente por una máquina. “Queríamos generar nuevo conocimiento científico y por ello decidimos crear un libro. Nadie tiene tiempo para leer todo lo que se ha publicado sobre el tema. El robot ordena coherentemente la información más importante”, aseguró a un auditorio un tanto escéptico ante el particular.

Para el proceso de creación fue necesaria la participación humana ya que debía ser el editor el que facilitase el área de interés al ordenador. A partir de ahí se generó "un algoritmo" sobre la investigación a tratar, a partir de unos parámetros predeterminados, que realizase la búsqueda de artículos ya escritos. “Gracias a la vectorización y las citas seleccionadas podemos crear un producto generado por algoritmos”. Se puede descargar libremente (200 páginas) en SpringerLink (autor Beta Writer, sobre las baterías de litio).

Frankfurt, a la vuelta de la esquina

En el año 2021 España será el país invitado a la Feria de Frankfurt, la mayor feria comercial del mundo. Justo por ese motivo acudió a Barcelona el presidente y CEO, Juergen Boos, quien participó en esta edición del Forum Edita en una mesa compartida con Iolanda Batallé, directora del Institut Ramon Llul, y Cristina Fuentes, directora del Hay Festival of Literature. El hilo conductor de la conversación, moderada por Miguel Barrero, presidente de la FGEE y Liber, planteaba la idea de red como mecanismo fortalecedor de la lectura: desde la importancia de una red de librerías hasta la creación de circuitos- En ese aspecto, tanto Juergen Boss como Fuentes aportaron su experiencia sobre de qué forma los eventos y encuentros internacionales consolidan una comunidad alrededor del hecho literario.

El Foro Edita ha abordado también, recogiendo un debate de la convocatoria del 2018, la vigencia de la capitalidad editorial internacional de Barcelona. La han discutido el periodista y editor Juan Cruzy los editores Santiago Fernández Caleya, Cristobal Peray José Calafell. "Barcelona sigue siendo la capital de la industria editorial en español. Se cumplen dos condiciones: hay una historia que da legitimidad, historia viva que tiene continuidad. Y hay una industria que genera tendencias. Para mantenerlo tiene que abrirse mas a un diálogo de ida y vuelta con paises como Mexico, 120 millones de habitantes y un mercado creciente”, ha señalado el editor Mexicano, responsable del grupo Planeta en América Latina, José Calafell.