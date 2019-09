Muere el cantautor estadounidense Daniel Johnston a los 58 años

El músico y dibujante estadounidense Daniel Johnston (California, 1961) ha fallecido este jueves a los 58 años tras sufrir un ataque al corazón.

La carrera de este artista estuvo marcada por el trastorno bipolar severo y la esquizofrenia que padecía, y fueron estos problemas de salud los que poco a poco terminaron alejándole de los escenarios.

Con sus composiciones sencillas consiguió convertirse en cantante de culto dentro de la escena de su país. Entre sus canciones destacan 'True love will find you in the end', 'Some things last a long time', 'Life in vain', 'The story of an artist' o 'Casper the friendly ghost'.

Dibujante y pintor

El californiano también fue dibujante y pintor. De hecho, la portada de su disco 'Hi, how are you?', protagonizada por la rana alienígena Jeremiah e ilustrada por él mismo, se hizo famosa por vestir a artistas como Kurt Cobain, líder de Nirvana, uno de los grandes admiradores del cantautor.

Al igual que la música, esta otra faceta de Johnston le sirvió como refugio y también como vía de escape a sus pasiones y angustias vitales.

En 2012, La Casa Encendida de Madrid acercó su obra pictórica al público a través de la exposición 'Visiones simbólicas. Una mirada al universo de Daniel Johnston' con un concierto del artista enmarcado en la muestra.

'The Devil and Daniel Johnston'

En el año 2005 el cineasta Jeff Feuerzeig estrenó el documental 'The Devil and Daniel Johnston'; un relato que, realizado con cintas de audio y vídeo del propio cantautor mezcladas con imágenes de sus actuaciones, se convirtió en esencial para dar a conocer su figura.