Los mejores discos de 2018, según la crítica internacional

El pasado 2018 no fue un año especialmente brillante en cuanto a música popular. A pesar de todo, varios discos destacaron por su intensidad, su riesgo y su carácter contagioso. Los doce meses que nos dejaron no resultaron buenos para los hombres blancos: brillaron más los trabajos de mujeres, afroamericanos y latinos. ¿Cambio de tendencia en la industria? Hace ya varios años que la cosa apunta en la misma dirección. Esperamos que disfruten esta selección de la prensa internacional.

‘Dirty Computer’, Janelle Monáe

La diva del pop negro Janelle Monáe fue considerada autora de la joya del año por la prestigiosa National Public Radio estadounidense, además de por la ‘MTV’ y de alcanzar el podio (medalla de bronce) en ‘The Guardian’. “Monáe captura la dicha de la fluidez sexual, el enfado elocuente y la espiritualidad del feminismo negro, el subidón fugaz del nihilismo y el peso de la inseguridad, para luego convertir toda esta mezcla en euforia y lección vital para averiguar quién eres finalmente”, explicaba la periodista Sidney Madden.

Un aviso: hay algo de carga política en los halagos a este álbum. La estrella pop se ha convertido en una especie de símbolo de la diversidad y la sofisticación frente a la América blanca y tradicional que para muchos representa Donald Trump.

'Heaven and Earth', Kamashi Washington

Sin duda, el álbum de jazz que más aparece en listas. Por ejemplo, corona la del prestigioso mensual británico ‘Mojo’, pero sale en casi todas las relevantes. “Este álbum encuentra un balance entre un ambicioso conceptualismo y la artesanía que exige hacer música en colaboración con otros".

El primer CD, titulado ‘Earth’, aspira a representar las grandes preocupaciones cotidianas, mientras que el segundo, ‘Heaven’, explora las utopías que podrían crearse con el trabajo en común de la humanidad. Ambas mitades no ofrecen variaciones significativas, pero confirman la naturaleza robusta de la banda del señor Washington”, escribe el crítico Giovanni Rossonello de 'The New York Times’.

‘Joy as an Act of Resistance', Idles

La revista mensual gratuita ‘Mondo sonoro’, referente del sector indie y hípster español, apuesta fuerte por el último disco del grupo británico Idles, procedentes de Bristol. “Cuando muchos claman por aquello de que el rock ya no le interesa a nadie, llegan el vocalista Joe Talbot y sus compadres y se marcan un segundo disco que es pura energía, desmadre y mensaje".

Un tremendo ‘idos todos a tomar por el culo’ nada gratuito de unos tipos críticos con la mierda de mundo en el que nos toca vivir”, opina Joan S. Luna, directivo de la publicación. “El disco es un microcosmos de la Inglaterra del Brexit”, añadían desde el 'Chicago Tribune'.

'El mal querer', Rosalía

El disco de Rosalía ha sido uno de los grandes triunfadores del año, que aparece en un extenso número de listas nacionales e internacionales. Por ejemplo, fue considerado el mejor de 2018 por la web de tendencias 'Jenesaispop'. “Inspirado en la novela ‘Flamenca’, de autor anónimo, la potente carga inspiradora que ‘El mal querer’ puede suponer para un público potencial femenino muy joven un enorme valor social, que ejemplifica hasta qué punto la cultura puede y debe influir en la vida diaria de todas y todos. Pero ese carácter está inducido en esta obra con sutileza, siempre con la música y el arte como vehículo y fin, respectivamente”, señalan. ‘El mal querer’ también fue seleccionado en puestos destacables por medios tan distintos como ‘The Independent’, ‘Rolling Stone’ y ‘Pitchfork’.

'Chris', Christine And The Queens

‘The Guardian’ ha hecho la elección más extraña de todas al ensalzar un disco de pop tranquilo, cálido y previsible, con regusto ochentero. “Desde la canción de apertura, se propone la escucha como gesto de intimidad entre artista y oyentes (…) A veces, las canciones son lascivas, la mayoría del rato tratan sobre alienación, mostrando como incluso una personalidad fuerte y asertiva puede ser dinamitada por el rechazo”, señalan.

Héloïse Letissier, nombre real de la artista, es una cantautora de treinta años nacida en Nantes, Francia. Al igual que Janelle Monáe, este año se declaró pansexual, una de las tendencias sociales de la temporada dentro del planeta pop. “En esta ocasión quería hablar sobre el deseo y el caos”, explicó en una entrevista con el periodista español Sergio del Amo.

'Aura', Ozuna

El reguetón y los géneros urbanos latinos estuvieron tradicionalmente marginados de las listas de lo mejor del año. Sencillamente, no se le otorgaba el prestigio que merecían, especialmente en España. Por eso es llamativo ver como la respetada publicación ‘The Atlantic’ escoge entre sus 23 álbumes destacados este del superventas puertorriqueño Ozuna. La periodista Hanna Giorgis admira la versatilidad vocal de Ozuna, capaz de brillar incluso en 'Ibiza', un dueto con el gigante de la bachata Romeo Santos. También tiene cintura para encajar con cantantes tan diversos como Akon, Nicky Jam, Cardi B, Manuel Turizo o Wisin y Yandel. “El álbum además es abiertamente sensual, una continuación de su primer trabajo, ‘Odisea’. Lo que aporta este segundo trabajo es que suena maduro, además de sexy”, sentencia la periodista.

'Invasion of Privacy’, Cardi B

La veterana revista 'Rolling Stone' escoge como lo más destacable del año el álbum de debut de la rapera neoyorquina Cardi B. La primera línea, “soy una puta cara y huelo como tal”, es ya una declaración de intenciones, que “anuncia que estamos ante un clásico instantáneo”, señalan. Entre las canciones que más destacan en su reseña figura la exitosa 'I Like It', donde rima flanqueada por Bad Bunny y J. Balvin. “En un año donde el hip-hop sonaba depresivo e insular, el carisma de Cardi B brilló como una bomba de neón, dirigida hacia los puntos sensibles del placer pop, de la manera más refrescante posible”, explican. “Creo que nosotras, las malas putas, somos un regalo de Dios”, afirma desafiante la nueva estrella pop sobre su actitud frente a la música.

'Your Queen is a Reptile', Sons of Kemet

La revista británica ‘The Wire’, especialista en música extrema y experimental, apuesta por este disco hipnótico, intenso y carente de exhibicionismo. El título del álbum es un insulto directo a la monarquía inglesa, que según el grupo no representa ni ha defendido nunca los intereses y necesidades de los migrantes negros en el Reino Unido. Cada una de las canciones está dedicada a una reina cultural afrodescendiente, desde la líder social Angela Davis hasta la socióloga Anna Julia Cooper, pasando por la activista antiapartheid Albertina Sisulu.

La potencia expresiva del álbum solo ha sido superada por las reseñas de sus directos, que los cronistas coinciden en describir como hora y media de fiebre musical sin apenas respiro. El álbum fue nominado para el prestigioso Mercury Prize en 2018.