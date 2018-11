Te va a ir "malamente" si no te gusta 'El mal querer': el fenómeno 'Rosalía' en redes

Lejos de ser únicamente un hito puntual en la industria musical, el éxito de la cantante catalana Rosalía lleva camino de convertirse en uno de los fenómenos del año desde que el pasado 2 de noviembre viera la luz su segundo disco "El mal querer" y se agotase en cuestión de horas, tal y como indicaba en su cuenta de Twitter la joven artista de 25 años.

NO ME LO CREO El Mal Querer is out. Estoy tan feliz Decirme lo q habéis sentido en la primera escucha ♥️ Os leo____________Let me know your feelings when you listen to it. I read your comments pic.twitter.com/BGx3Nv7iiw