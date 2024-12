Las 10 mejores series de 2024

El año 2024 ha sido una buena temporada para el sector audiovisual. El cine y las series han dejado algunas de las escenas más memorables de la pantalla, así como la continuación de aclamadas ficciones, como 'El juego del calamar' o 'The Boys', así como la última ficción de Rodrigo Sorogoyen, que le consagra como uno de los cineasta más talentosos de este país.

Pero este año que se despide también ha servido para constatar la calidad y buena acogida por parte de la crítica de algunas series, consiederadas las mejores del año por certámentes tan relevantes como los premios Emmy, los galardones más importantes de la pequeña pantalla.

La Academia de la Televisión estadounidense, consideró en su edición de este año, la 76, celebrada el pasado mes de septiembre, que la segunda temporada de 'The Bear', la primera entrega de 'Shogun' y la miniserie 'Baby Reindeer' ('Mi reno de peluche', en español) son las mejores producciones -y, por ello, más premiadas-, con cuatro galardones cada una.

'Shogun', que aspiraba a seis galardones y partía como la favorita de la noche, se alzó en categorías como mejor serie de drama y mejor director. El fenómeno 'Baby Reindeer', de Netflix, se embolsó también cuatro Emmy gracias a sus triunfos a mejor miniserie y mejor guion.

Los estudios de FX, que sumó un total de 36 Emmy, se convirtió en la plataforma líder de la gala, un puesto que por primera vez en 15 años dejó de bailar entre Netflix y HBO.

Sin embargo, y aunque todo apuntaba a ello, la que no se llevó el galardón a mejor serie de 'comedia' fue 'The Bear', un premio que se lo arrebató 'Hacks' y que dejó un sabor agridulce a la producción de FX, que aspiraba a embolsarse ese Emmy por segundo año consecutivo.

Así, teniendo en cuenta todas las categorías -también las técnicas-, en la última entrega de estos premios, con las 18 estatuillas de 'Shogun' y las 11 de 'The Bear', los estudios de FX -con un total de 36 Emmy con todas sus demás proyecciones nominadas-, se convirtió en la plataforma líder de la gala, un puesto que por primera vez en 15 años dejó de bailar entre Netflix y HBO.

Mejores series de 2024

Pero, ¿han sido estas las únicas buenas series de la temporada? Para nada, teniendo en cuenta la ingente cantidad de ficciones que estrena cada plataforma cada mes, es casi imposible elegir las mejores, pero Vozpópuli ha hecho un ejercicio de selección en el que destaca tanto el argumento como la puntuación en portales tan prestigiosos como Rotten Tomatoes, así como, evidentemente, lo más importante: la calidad de las mismas.

'Mi reno de peluche'

El pasado mes de abril se estrenaba en Netflix 'Mi reno de peluche' y, en cuestión de días, esta miniserie de siete capítulos basada en hechos reales, se convirtió en el tema de conversación en cada reunión de amigos. Es una historia sobre un hombre que conoce a una mujer, pero esta comienza a acosarlo y perseguirlo. Fue lo más visto de la plataforma, una historia perturbadora creada y protagonizada por Richard Gadd que habla de su propio trauma. Aunque resulta incómoda, el relato del horror encuentra espacio para la empatía y sí, es una de las esenciales de este 2024.

Dónde se puede ver 'Mi reno de peluche': Netflix

Cuántos capítulos tiene 'Mi reno de peluche': 7

'Shōgun'

La crítica la ha catalogado como una obra maestra. Este drama histórico japonés del siglo XVII es en realidad un 'remake' de otra ficción estrenada en 1980 y basada en la novela homónima de James Clavell. La de 2024, es un drama meticuloso y su diseño de producción, la cinematografía y el vestuario son un espectáculo. 'Shōgun' sigue el choque de dos hombres ambiciosos de diferentes mundos. Estrenada en febrero en Hulu (Disney+ en España) consiguió 18 premios Emmy, estableciendo un nuevo récord para estos galardones.

Dónde se puede ver 'Shōgun': Disney+

Cuántos capítulos tiene 'Shōgun': 10

'Fight Night: the Million Dollar Heist'

Kevin Hart, Terrence Howard, Taraji P. Henson, Samuel L. Jackson y Don Cheadle. Con ese reparto, la ficción podía salir muy bien o que, al contar con tanta estrella, al final ninguno brillase. Esta mezcla estridente y que atrapa, analiza un momento crucial de la vida de la población negra en EEUU. Todo en ella es un éxito. Se estrenó en septiembre en SkyShowtime -es de Peacock- y es la historia del atraco que transformó Atlanta en la 'Meca negra' la noche del histórico combate de Muhammad Ali en 1970.

Dónde se puede ver 'Fight Night: the Million Dollar Heist': SkyShowtime/Movistar Plus+.

Cuántos capítulos tiene 'Fight Night: the Million Dollar Heist': 8.

'Querer'

En los premios Forqué -los únicos celebrados hasta el momento en España-, esta ficción dirigida por Alauda Ruiz de Azúa ('Cinco lobitos') arrasó en todas las categorías de serie. La historia es la de una mujer que, tras 32 años de matrimonio, acude a una comisaría para denunciar a su marido por violación continuada. Es una de las mejores ficciones españolas de la temporadas porque, además de ser una compleja historia judicial, tiene unos exquisitos diálogos. Todo, además, con una magistral Nagore Aramburu como protagonista.

Dónde se puede ver 'Querer': Movistar Plus+.

Cuántos capítulos tiene 'Querer': 4.

'Cien años de soledad'

Era complicado. Ni Gabriel García Márquez ni sus familiares habían aceptado hasta ahora ceder los derechos de su obra más reconocida para ser adaptada a la pantalla. Sin embargo, este mes de diciembre, Netflix estrenó 'Cien años de soledad'. El realismo mágico de la familia Buendía llegaba a la televisión, y lo hacía con todo tipo de opiniones. Para algunos, como ha ocurrido en tantos casos, la obra de 'Gabo' era inasumible y es mejor dejar las cosas como están. Para otros, y por eso se cuela entre las mejores, nunca está de más volver a saber de 'Cien años de soledad' -y acercarlo a nuevas generaciones-, aunque sea una adaptación, ya que su belleza y lírica son siempre una delicia.

Dónde se puede ver 'Cien años de soledad': Netflix.

Cuántos capítulos tiene 'Cien años de soledad': 8.

'Los años nuevos'

La última serie de Rodrigo Sorogoyen ha sido una de las últimas sorpresas del año -como también lo fue 'Antidisturbios' (2020). No hacía falta más que saber que Sorogoyen estaba detrás para predecir que esta ficción sería una de las esenciales. En esta historia sobre una pareja de treinteañeros que representa esa juventud que raramente regresa, una radiografía de esa etapa que todo el mundo experimenta. La naturalidad, crudeza y frescura de sus protagonistas convierten a 'Los años nuevos' en la continuación de una carrera espectacular del cineasta.

Dónde se puede ver 'Los años nuevos': Movistar Plus+.

Cuántos capítulos tiene 'Los años nuevos': 10.

'El Pingüino'

No siempre ser un villano de Batman te concede el éxito, y si no que se lo digan al talentoso Jared Leto y su cuestionable Joker. Sin embargo, que el actor lleve el nombre Colin Farrell es un aliciente para que una, en este caso, serie sea buena. 'El Pingüino' se estrenó en septiembre y está basada en el personaje de DC Comics como spin-off de la película 'The Batman' (2022). Farrell ofrece un personaje lleno de matices pero no sería nada si no tuviese al lado a una magnífica Cristin Milioti. Ambos consiguen que la trama sea espectacular de gángsters. Huele a varios Emmy.

Dónde se puede ver 'Pingüino': Max.

Cuántos capítulos tiene 'Pingüino': 8.

'Fallout'

Esta historia postapocalíptica de Prime Video también ha logrado meterse entre las mejores del año. Es una serie de ciencia ficción, western, acción, despliegue visual, suspende... por lo que el trasfondo no va muy lejos. Sin embargo, para mucho es la mejor adaptación de un videojuego hasta el momento. La historia describe las consecuencias de una guerra nuclear apocalíptica en una historia alternativa de la Tierra donde los avances en la tecnología nuclear después de la Segunda Guerra Mundial llevaron al surgimiento de una sociedad retrofuturista y una posterior guerra por los recursos.

Dónde se puede ver 'Fallout': Prime Video.

Cuántos capítulos tiene 'Fallout': 8.

'El caso Asunta'

En el momento en el que se lanzó el primer teaser de la serie ya se leían titulares sobre la espectacular interpretación de Candela Peña para dar vida a Rosario Porto. 'El caso Asunta' llegó a Netflix el pasado mes de abril y en cuestión de días, se convirtió en una de las series más vistas y más comentadas de la temporada. Esta ficción sobre un crimen real ocurrido en España ha alcanzado el 100% de valoración por parte de Rotten Tomatoes. Sin duda, engancha, y deja como misterio dudas que aún a día de hoy no se han resuelto. Es una nueva entrega de true crime, pero con análisis de los perfiles psicológicos y sin intentar aleccionar al espectador.

Dónde se puede ver 'El caso Asunta': Netflix.

Cuántos capítulos tiene 'El caso Asunta': 6.

'No digas nada'

En 2018 Patrick Radden Keefe escribió la novela 'No digas nada' ('Say Nothing') y, seis años después se ha estrenado la serie homónima. Es una asombrosa adaptación, donde la fotografía, el montaje y el reparto son esenciales, de una hisrotia realmente compleja e impredecible. Enmarcado el libro dentro del periodismo narrativo y la no ficción literaria, la serie combina historia, política y biografía, y sondea las dimensiones morales del conflicto del IRA en Irlanda del Norte.

Dónde se puede ver 'No digas nada': Disney+.

Cuántos capítulos tiene 'No digas nada': 9.

Nuevas temporadas de series

Además de estas, hay varias aclamadas series que han estrenado durante este año sus nuevas temporadas y que siempre son una excelente opción, como es el caso de 'The Boys'. Después de dos años, ya se puede ver su cuarta y ya ha anunciado su quinta para 2026.

También se han visto la segunda entrega de 'La casa del dragón', así como la tercera de 'Industry'. Asimismo, ha llegado la esperadísima segunda entrega de 'El juego del calamar', que fue un absoluto éxito en 2021 y para la que ha habido que esperar hasta este 2024.

Finalmente, dos de las preferidas del género comedia -aunque una de ellas tiene más elementos de drama- han estrenado también nuevas entregas. Son los casos de la magnífica 'The Bear', que ya ha estrenado su temporada 3 y que ya ha sido renovada por una cuarta. Así como 'Hacks', que con su tercera entrega -y también renovada para una cuarta-, sigue siendo una de las más aplaudidas del sector audiovisual, haciéndose con el Emmy a mejor serie de comedia el pasado año.