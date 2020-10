Marie Losier, la cineasta experimental que retrata los márgenes

A sus 48 años, la cineasta francesa Marie Losier puede presumir de haber estado presente con sus propuestas experimentales en algunos de los festivales más prestigiosos del mundo, como Cannes o Locarno, así como de formar parte con sus obras de la colección permanente del MoMA de Nueva York. Ahora, el Festival In-Edit, que centra su programación en el cine documental musical, homenajea a la artista por su acercamiento a este terreno.

Losier (Boulogne-Billancourt, Francia, 1972), considerada por algunos como la “mujer orquesta” del cine alternativo, tal y como la describe el portal Filmin, que tiene en su catálogo tres de sus títulos ('The Ballad of Genesis and Lady Jane' (2011), 'Cassandro The Exotico!' (2018) y 'Felix in Wonderland' (2019), puede destacar por ser una artista alejada de lo obvio, "atípica", "heterodoxa" e "imaginativa", tal y como señala el director artístico del Festival In-Edit, Luís Hidalgo.

El festival rinde homenaje a esta directora por su talento, acreditado en otros certámenes, como el Festival de Cannes, donde formó parte de la Sección ACID con 'Cassandro The Exotico!', la Berlinale (Premio Caligary y Premio Teddy por 'The Ballad of Genesis Jans Lady Jane') o el Festival de Gijón (Mejor película por 'Cassandro The Exotico!').

Precisamente, según recuerda Hidalgo, el Festival In-Edit programó hace varias ediciones 'The Ballad of Genesis Jans Lady Jane', una cinta "conmovedora" que mantiene el espíritu de este certamen: descubrir las historias que subyacen en la música, desde el punto de vista personal, social y emotivo. En ella, Losier cuenta una historia de amor en la que el músico industrial y artista inclasificable Genesis P-Orridge (Throbbing Gris-tle, Psychic TV) se propone junto a su pareja Lady Jaye convertirse en la misma persona mediante la cirugía.

El festival también proyectará 'Felix in Wonderland' (2019), una inmersión en el descacharrado y dadaísta universo personal del músico de pop electrónico alemán Felix Kubin mediante “viñetas” de bricolaje sonoro, retro-futurismo y mucho humor. En palabras de Hidalgo, en esta cinta coloca al músico en "situaciones disparatadas" -incluso con micrófonos en el agua- y en diferentes cápsulas que, a pesar de lo inusual, consiguen dar una "idea clara" de quién es.

Losier tiene la curiosidad y el desapego a las normas que puede tener un crío cuando está jugando, pero sabe hacia dónde va y es honesta"

"No cuenta una biografía, sino que lo que hace es imaginar un mundo de imágenes, que es lo que nos interesaba", ha dicho Hidalgo sobre Losier, de quien el festival también proyecta una selección de cortometrajes en los que Losier se acerca con admiración y ganas de jugar a dos de los músicos que más admira: el también videoartista, activista mediático y pionero minimalista Tony Conrad y el cantante Alan Vega, del dúo electrónico Suicide, así como una selección de cortos y videoclips con su sello personal, protagonizados por Peaches, Tony Conrad, Genesis P-Orridge, Felix Kubin, un grupo de drag-queens de Lisboa, sirenas y mujeres-pájaro.

"Losier tiene la curiosidad y el desapego a las normas que puede tener un crío cuando está jugando, porque cuando juega, el niño imagina. Ella, sin embargo, no juega sin ton ni son, sino que sabe hacia dónde va y es muy honesta en la forma de hacer cine", agrega.

Cine antirracista y feminismo

Aunque el festival no reivindica de manera explícita la aportación de las mujeres en el terreno documental o musical, lo cierto es que con este homenaje la programación alza la voz en favor de la creación femenina, al igual que ocurre con la película que clausura esta edición: 'Sisters with transistor', dirigida por Lisa Rovner, un homenaje a las pioneras electrónicas. Entre ellas, la cinta centra su atención en quienes concebían los sonidos del futuro en los laboratorios de la BBC (Delia Derbyshire, Daphne Oram) hasta las que brillaron en los 70 (Laurie Spiegel, Suzanne Ciani).

En esta búsqueda por reparar la injusticia y recuperar el legado de las mujeres, también destaca en esta edición 'The Go-Go's', que cuenta la travesía del primer grupo de rock formado por chicas que escribían y tocaban sus propias canciones que llegó al número 1 del Billboard, contada en primera persona con grandes dosis de humor.

En el terreno reivindicativo y de calado social también destaca 'White riot', la historia del movimiento Rock Against Racism en la Inglaterra de finales de los 70. Según destaca el festival, aquella fue una "revuelta cultural que supo tejer alianzas entre jóvenes blancos, negros y de origen asiático así como unir fuerzas con feministas, anticapitalistas y la Anti-Nazi League", con X-Ray Spek, The Clash o Sham 69 como banda sonora y atendiendo al flirteo de varias rock stars con ideas de ultraderecha (David Bowie, Rod Stewart, Eric Clapton).

En el terreno social, también destaca 'El caso love Parade', el relato periodístico del macrojuicio por la muerte de 21 personas a causa de una estampida humana en el Love Parade de Duisburgo en 2010, a través de la experiencia de los padres de una de ellas: Clara Zapater, de Tarragona.