¿Es Maluma la nueva Madonna?

Pensémonslo bien: Madonna lleva treinta y cinco años siendo la reina indiscutible del pop. Ninguna princesa le ha hecho sombra en todo este tiempo: ni Kylie Minogue, ni Britney Spears, ni Christina Aguilera, ni Pink, ni Fergie, ni Gwen Stefani, ni Nelly Furtado, ni M.I.A., ni Selena Gómez, ni Ariana Grande, ni Miley Cyrus, ni Rihanna, ni Katy Perry. Son unas cuantas. En realidad, solamente Beyoncé le tose en solidez e impacto comercial, pero sin la carga de polémica cultural que convierte a la Ciccone en un icono del capitalismo posmoderno.

Madonna rompió todas las reglas, desde la moral sexual imperante hasta las nociones de “autenticidad” o la escasa ambición de los espectáculos pop. Repasada la situación, ¿es posible que el recambio de Madonna no sea una mujer sino un hombre? Juan Luis Londoño Arias (Medellín, 1994) cumple muchos de los requisitos para sustituirla y es mucho más famoso que ella a los 25 años. Con esa edad, Madonna empezaba a llamar la atención con ‘Like a Virgin’ (1984); no se consagraría a nivel global hasta ‘Like a prayer’ (1989), pasados los treinta.

Maluma tuvo un momento frágil el año pasado, con el disco y la gira 'F.A.M.E'. Las canciones no se terminaban de contagiar y la gira resultaba repetitiva respecto a la anterior; mucha gente se iba de los estadios con la sensación de haber visto “menos de lo mismo”. Por eso hay que celebrar que recupere el pulso con sus nuevo trabajo, ’11:11’, una poderosa colección de canciones donde las dos donde participa Madonna -"Soltera" y "Medellín"- son las más prescindibles. La nomina de colaboradores es de cinco estrellas (Ricky Martin, Ozuna, Nicky Jam…) y no contiene piezas de relleno (algo raro en los álbumes de música urbana latina). La primera canción, “11 PM” se basa en un elegante ritmo africano, en la tradición de buena comunicación sonora entre ese continente y la costa Caribe colombiana. “HP” es un poderoso himno reguetonero de empoderamiento femenino. “Me enamoré de ti” encuentra el punto justo entre lujuria y romanticismo, algo que no resulta sencillo. En general, el disco tiene nivel y demuestra un enorme talento para sonar actual usando los ingredientes clásicos del perreo. Por si fuera poco, en “Te quiero” se marca una salsa tradicional que está pidiendo a gritos versión con Marc Anthony.

"El gran mérito de Maluma ha sido escandalizar a una sociedad que parecía curada de espantos pop. Pilló una ola de neopuritanismo feminista y fundió los plomos a muchas con sus fotos en una cama rebosante de mujeres"

Blanco de iras feministas

¿Cómo podemos resumir el camino de Maluma? Llegó a la industria en 2011, cuando el reguetón y el electrolatino ya estaban en la cima. Debutó con “Farandulera”, una canción bonita a la que le faltaba voltaje, pero el artista ya destacaba por su voz melosa y adictiva, aparte de un físico muy vendible. Poco a poco, se fue sacudiendo la timidez y descolocando a los puritanos con sus letras sexualmente explícitas. Tres años después, se había empezado a soltar con “La temperatura” y actuaba con chaleco de cuero sin camiseta, pero aún le quedaba un trecho para ser una bomba sexual. No llegó a explotar del todo hasta cuatro ‘Cuatro babys’, en 2016, donde puso toda la carne en el asador y se rodeó de tres raperos (Noriel, Bryantm, Juhn…) para llevar las rimas sexuales más allá de los límites permitidos en el pop. Entonces llegaron las campañas de censura feminista puritana en España, los palacios de los deportes llenos y su conversión en mito sexual. Hoy Maluma es dueño de la música latina, con Ozuna y J. Balvin como escuderos. Le llaman para salir en anuncios del descanso de la Super Bowl y Madonna le pide colaborar porque es una artista con su carrera en bajada. Ella le necesita más que viceversa.

El gran mérito de Maluma ha sido escandalizar a una sociedad que parecía curada de espantos pop. Vale que pilló una ola de neopuritanismo feminista realmente ridícula, pero logró lo que parecía imposible. Volvió a irritar a los detractores del reguetón y fundió los plomos a muchas con sus fotos en una cama rebosante de mujeres, que podría ser una réplica del famoso vídeo “Express Yourself” de Madonna, donde la diva se entregaba feliz y sumisa a un gang-bang interracial con estética sadomaso. Maluma ha sido capaz de causar un shock a padres que cuando eran adolescentes disfrutaron del primer concierto de Madonna en Madrid en 1990. Incluso han circulado por listas de whatsups de España peticiones para que no suene reguetón en las fiestas infantiles.En realidad, los niños adoran este ritmo (tan centrado en la alegría) y son muy poquitas las letras inadecuadas para ellos. Los letristas de Colombia y Puerto Rico son especialistas de las rimas con doble sentido. De momento, la promoción de este disco ha arrancado con censura en el programa de Jimmy Fallon, donde le pidieron que omitiese un par de palabras sucias de la letra de “HP”. No podemos estar seguros de que Maluma conserve la capacidad de escandalizar a los mojigatos y mojitas, pero es el artista actual que más se acerca a lograrlo.