Los 10 libros de 2024: la vigencia del realismo mágico, sectas, fascismo o el esplendor de Roma

2024 pasará a la historia como el año en el que se publicó la última novela de Gabriel García Márquez. “En agosto nos vemos fue el fruto de un último esfuerzo por seguir creando contra viento y marea. El proceso fue una carrera entre el perfeccionismo del artista y el desvanecimiento de sus facultades mentales”, señalaron los hijos en el prólogo de la obra en el que reconocen haber desobedecido a su padre: “Este libro no sirve. Hay que destruirlo”, había ordenado en vida el Nobel de Literatura colombiano. "No hay más libros, este es el último sobreviviente", señaló Rodrigo que asegura que el hecho de no haber destruido la obra de su padre es la muestra de que García Márquez hubiera querido seguir trabajando en él. "El resto los destruyó, por eso ya no hay más".

La visita anual de la protagonista a la tumba de su madre se vuelve una oportunidad anual para darle rienda suelta a un deseo sexual ajeno a “la realidad de su matrimonio, sostenido hasta entonces por una felicidad convencional que esquivaba las discrepancias para no tropezar con ellas”. El ritual de limpiar la tumba y poner un ramo de gladiolos frescos estructura la obra en la que García Márquez trabajó durante sus últimos diez años de vida. Es una novela mucho más real que mágica, también más contemporánea que aquellas historias donde las "cosas eran tan nuevas que aún no tenían nombre".

En agosto nos vemos quedará como una obra muy menor del autor pero en unas pocas páginas uno se siente en guayabera mirando a los protagonistas entre “mares dormidos bajo lunas quiméricas”. El estilo y la poesía se sienten a pesar de que la obra estaba siendo escrita mientras la enfermedad de la memoria le estaba robando “la materia prima y las herramientas”, como el propio García Márquez se lamentó.

COMPRAR

La península de las casas vacías, David Uclés

Sin salir del realismo mágico, David Uclés, un joven novelista ubetense ha conseguido el aplauso de crítica y público con La península de las casas vacías.

La historia de un soldado que se raja la piel para dejar salir la ceniza acumulada, de un poeta que cose la sombra de una niña tras un bombardeo, y de un maestro que enseña a sus alumnos a hacerse los muertos; de un general que duerme junto a la mano cortada de una santa, de un niño ciego que recupera la vista durante un apagón, y de una campesina que pinta de negro todos los árboles de su huerto; de un fotógrafo extranjero que pisa una mina cerca de Brunete y no levanta el pie en cuarenta años, de un gernikarra que conduce hasta el centro de París una camioneta con los restos humeantes de un ataque aéreo, y de un perro herido cuya sangre teñirá la última franja de una bandera abandonada en Badajoz… Estas son algunas historias de La península de las casas vacías, un acercamiento a la guerra civil española desde el realismo mágico, del joven escritor ubetense David Uclés que se ha ganado el aplauso de crítica y público.“Ninguna novela contemporánea me ha conmovido tanto como La península de las casas vacías. Estoy asombrado y agradecido”, señaló el historiador Ian Gibson.

COMPRAR

Intermezzo, Sally Rooney

Estrenamos el otoño con una de las novelas más esperadas, el nuevo libro de Sally Rooney, autora del superventas Gente normal. Después de abordar la amistad en varias de sus obras, Intermezzo pone el foco en la familia a través del duelo de dos hermanos que acaban de perder a su padre.

Un introvertido ajedrecista profesional que estrena la veintena y un carismático y respetado abogado diez años mayor que él. Relaciones idílicas que se tambalean, eternos reproches fraternales, deseos peligrosos, losas de arrepentimiento en el marco de la precariedad y la incertidumbre actual. La escritora irlandesa marca un giro en su obra al colocar por primera vez a personajes masculinos como protagonistas en la que para muchos críticos es su mejor novela.

COMPRAR

Me piden que regrese, Andrés Trapiello

El Madrid de la posguerra desde las corralas más humildes a las fiestas en Pasapoga sirven de escenario para la última novela de Andrés Trapiello. En Me piden que regrese (Destino), seguimos los pasos de Benjamin Smith a quien los servicios secretos estadounidenses piden que regrese a la capital española para acabar con un jerarca del régimen.

“Aprendí a ver que la desdicha de la guerra marcó por igual a vencedores y vencidos. Es difícil distinguir a menudo, por la vida que llevan y los trabajos que hacen, y las necesidades qué padecen, quien pertenecía a un bando o otro. A considerar en primer lugar a aquellos que no hicieron daño a nadie, fuesen vencedores o vencidos. A compadecer a quienes sufrieron las injusticias de los vencedores y antes a quienes las habían sufrido de los vencidos. Y, principalmente, a valorar el coraje de los que siendo de los vencidos decidieron salir adelante sin mirar hacia el pasado, y la piedad de quienes, teniendo mucho de lo que dolerse por el daño que se les causó en el pasado, miraron el futuro sin resentimiento. Finalmente Madrid fue la ciudad de todos, como lo había sido siempre”, señaló el autor en una entrevista para Vozpópuli.

COMPRAR

Mil ojos esconde la noche, Juan Manuel de Prada

Tras haber publicado más de una decena de novelas, otros tantos ensayos y una tesis doctoral, el escritor Juan Manuel de Prada acometió su proyecto más ambicioso. En Mil ojos esconde la noche I. La ciudad sin luz (Espasa, 2024), rescató a Fernando Navales, protagonista de Las máscaras del héroe, y lo ubicó en el París nazi, donde trata con los artistas españoles exiliados para cumplir una oscura misión.

Esta novela, esperpéntica en el sentido estricto de la palabra, continuadora de una riquísima tradición estética, confirma a su autor como uno de los gigantes de literatura contemporánea. “Es la obra que más me ha costado escribir: por su extensión, por su ambición y, sobre todo, por el modo en que está escrita, por la voz del narrador. La escritura me ha dejado hecho polvo”, señaló el autor en una entrevista con este medio.

COMPRAR

Los escorpiones, Sara Barquinero

Otro de los fenómenos literarios españoles del año ha sido la novela Los escorpiones de Sara Barquinero. En la era de las fake news y los bulos, las teorías de la conspiración protagonizan esta misteriosa novela en la que los protagonistas se ven envueltos en un extraño complot dirigido por los poderes políticos y económicos, que pretenden controlar a los individuos a través de la hipnosis y los mensajes subliminales en libros, videojuegos y música para inducirlos al suicidio.

Varias épocas y lugares desde la Italia fascista, el sur de Estados Unidos en la década de los ochenta, a la España actual en una historia con personajes profundamente atormentados que atrapa al lector desde la primera página.

COMPRAR

Franco y José Antonio, Stanley G. Payne

Uno de los mayores expertos mundiales en la historia del fascismo profundiza en un volumen de un millar de páginas en la historia del fascismo español. Falange, el partido fascista español, fue un partido marginal, sin apenas apoyo popular y con casi nula representación política durante la Segunda República. Solo se convirtió en un movimiento importante tras el inicio de la guerra y por el uso político que Franco hizo durante su dictadura. En el único encuentro entre Franco y José Antonio no hubo mucha sintonía, pero la ejecución del líder de Falange le alzó como el primero de los mártires, el primer caído, ¡presente! en cada placa de iglesia dentro de aquella idea de "Cruzada nacional" de la propaganda franquista.

El historiador estadounidense analiza cada elemento del fascismo patrio desde la difusa ideología de José Antonio, sus similitudes con el genuino movimiento italiano o aspectos como el papel de la mujer a través de la Sección Femenina. "El Franquismo nació como un sistema semifascista porque había incorporado la ideología de Falange, aunque Franco no lo entendiera muy bien. Por eso yo siempre he definido la primera etapa del Franquismo como un régimen semifascista, luego todo eso dependió del curso de la guerra mundial. Si Alemania hubiera ganado la guerra, España hubiera sido más fascista, pero con la victoria de aliada, el Franquismo tuvo que moderarse y perder el componente fascista. El proceso de desfascistización comenzó en el mes de agosto de 1943 después de la caída de Mussolini, porque Franco veía que la guerra se ponía muy complicada para la victoria alemana. Pero el proceso de desfascistización continuó durante los siguientes 30 años. Al final quedaba un poquito de fascismo, aunque solo fuera un recuerdo", señaló el autor en una entrevista en este periódico.

Gente de Hitler, Richard Evans

Ni Hitler estaba loco ni lo estaba ninguno de los principales ministros. El número dos y jefe de la Luftwaffe, Hermman Goering; el ministro de propaganda Joseph Goebbels; el líder de las SS y máximo organizador del Holocausto Heinrich Himmler y todos los principales jerarcas del nazismo hubieran sido considerados aptos para someterse a un juicio.

Los histriónicos gritos y aspavientos de Hitler en sus discursos en los que hoy se busca alguna patología mental no era más que un medio de expresión muy eficaz en un momento idóneo para los discursos públicos. Lo más grave, sus decisiones políticas que provocaron la Segunda Guerra Mundial y un genocidio con millones de asesinados tampoco obedecieron a ningún desajuste mental.

Richard Evans, uno de los mayores expertos de la Alemania nazi, autor de la monumental trilogía ‘El Tercer Reich’, nos ofreció este año una certera síntesis sobre los protagonistas de aquel régimen. Un compendio de minibiografías de cada uno de los hombres que pusieron en marcha la mayor maquinaria criminal de la historia. Evans analiza y desmiente algunas de las ideas asentadas sobre el nivel de aceptación de Hitler y el nazismo en el pueblo alemán o su conocimiento sobre los crímenes del Holocausto.

COMPRAR





Viejas promesas, Iñaki San Román y Álvaro Velasco

Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que los futbolistas españoles se jugaban un despido más que procedente detrás de un capote. Plantillas millonarias que echaban un día libre en una capea, toreando becerras, entre alcohol y mujeres. Estrellas blancas o blaugranas que demostraban hacer mejores verónicas que regates. Como paradigma de aquella época de presidentes que se insultaban y agredían delante de las cámaras sobresale Jesús Gil, que llegó a dejar perlas como: “Al negro le corto el cuello, a ver si lo matan”, refiriéndose a uno de sus jugadores.

En ese ambiente de fútbol noventero arranca Viejas promesas, que narra la historia de Beni Castaneda, un representante que estuvo a punto de dar un pelotazo en época de Michel y Camacho, y que se tiene que adaptar al mundo de Mbappé y Vinicius. Los guionistas Iñaki San Román y Álvaro Velasco junto al dibujante Pedro Rodríguez narran los éxitos y frustraciones del mundo del fútbol en una novela gráfica divertida y entrañable con toda la nostalgia de aquel fútbol que cerraba contratos en puticlubs entre cubalibres en vasos de tubo y paquetes de Ducados.

COMPRAR

La Roma de Constantino, Néstor F. Marqués y Pablo Aparicio

Después de repasar novelas, ensayos y cómics, cerramos la lista con una obra deslumbrante que reconstruye gráficamente la Roma imperial. En La Roma de Constantino de Néstor F. Marqués y Pablo Aparicio, paseamos por las calles de la última Roma monumental de la Antigüedad y el inicio de la era cristiana.

Un espectacular volumen ilustrado en el que palpamos la grandeza del final del mundo pagano y el inicio del cristianismo en el Imperio de las siete colinas. Una de las joyas del libro y de la que los autores dicen sentirse más orgullosos es la recreación del mapa de la ciudad al completo en el momento de la muerte del primer emperador cristiano. Una ciudad amurallada, todavía muy contenida por el Tíber, en la que destacan la cantidad de palacios, anfiteatros y teatros. El plano, un desplegable de cuatro hojas, es un entretenimiento con el que pasar horas comparando con el Google maps actual. Los ojos se pierden en los miles de detalles como los trazados de acueductos e impresiona ver los restos todavía en pie de la primera Roma imperial, y el nacimiento de espacios como la basílica de San Pedro, arrinconada en una esquina y fuera de la ciudad.

COMPRAR

En calidad de afiliado, Vozpópuli obtiene ingresos por las compras que cumplen los requisitos. La inclusión de enlaces no influye en ningún caso en la independencia editorial de este periódico: sus redactores seleccionan y analizan los productos libremente, de acuerdo con su criterio y conocimiento especializado.