La Academia de Hollywood publica "por error" una lista de ganadores de los Oscar

Solo quedan cuatro días para que el Dolby Theatre de Los Ángeles (California, EEUU) se vista de gala para recibir a los ganadores de los premios Oscar 2020. Este miércoles se cierran las votaciones, pero "un error" en su perfil de Twitter ha sembrado la polémica días antes de la 92 edición de los galardones más codiciados del séptimo arte.

La pasada noche, la Academia de Hollywood publicó en la red social lo que parecía una lista de ganadores de las 'estatuillas' con el título "My Oscar Predictions" ("Mis predicciones para los Oscar"), un mensaje que inmediatamente después eliminó. No obstante, el tiempo que estuvo en la red fue suficiente para que sus seguidores se preguntaran si esos serían los triunfadores de la noche del domingo 9 de febrero.

La Academia tuvo que salir en su defensa y aseguró que invitan "a los fanáticos en Twitter a hacer y compartir sus predicciones de los Oscar". "Montones de ustedes ya la tiene", han explicado para asegurar que "un pequeño problema en Twitter hizo que algunas de esas predicciones" parecieran las de la propia Academia.

"No lo son", aclara la Academia de Hollywood. "Este error ya está resuelto y revelaremos nuestros elegidos el domingo", concluye el mensaje.

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.A ton of you already have! 😀A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.😳They didn’t. This error is now resolved.And we’ll reveal our picks on Sunday.