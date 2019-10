De Joaquin Phoenix a Jack Nicholson: conoce a todos los 'Joker'

Este viernes llega a la gran pantalla una de las películas más esperadas de este otoño. Uno de los villanos más carismáticos, estrambóticos y a la par adorados de Hollywood por fin tiene una película propia, en Joker se narrará cómo este payaso llegó a ser uno de los malos malísimos del cine.

En esta ocasión, el cineasta Todd Phillips (director de Resacón en las Vegas o productor de A Star is Born, entre otras) está al frente y, junto al neoyorkino es el majestuoso Joaquin Phoenix, nacido en Puerto Rico en 1974, el que encarnará al creativo pero psicópata y amoral protagonista.

Sin embargo y aunque su interpretación ha sido muy aplaudida por la crítica, hasta el punto de llevarse el León de Oro del Festival de Cine de Venecia, no ha sido el único elegido para dar vida al Joker. Actores como Jack Nicholson, Heath Ledger y un no tan aplaudido Jared Leto también han llevado la sonrisa más temible del cine. Pero, ¿quiénes han sido todos los actores que han dado vida al Joker?

Cesar Romero, un Joker en la década de los 60

Las presiones para el actor neoyorkino Cesar Romero (1907-1994) no eran demasiadas. Era el primero y podía encarnar al guasón como le viniese en gana. Lo cierto es que así lo hizo. Eran los 60 y la única idea que se tenía del villano de la sonrisa era la de los cómics. Sin embargo, aunque decidió no quitarse su bigote y que la pintura blanca característica de su cara fuese por encima, respetó la moda colorista del payaso.

Traje violeta, pelo verde, cara blanca y una gran sonrisa pintada con carmín rojo. La estética no asustaba demasiado, como comenzó a erigirse la de los jokers más recientes, pero la sonrisa era, como debía ser, de lo más creepy.

En 1966, el enemigo de Batman apareció en la película de título homónimo. Romero ejerció de villano de un murciélago al que dio vida el actor estadounidense Adam West -falleció en 2017-.

Jack Nicholson, la majestuosidad que quitó protagonismo a Batman

Si Jack Nocholson está en una película, el éxito está (casi) asegurado. Este fue el caso. El actor, productor, guionista y director de cine estadounidense que cuenta ya con más de 60 años de carrera a sus espaldas fue el elegido para interpretar al Joker de Tim Burton.

Burton también es sinónimo de éxito, no solo por su carrera, sino porque se ha mantenido en su estética característica en todos sus filmes. En este caso, Nicholson -que logró ganar el casting a otros como David Bowie, Robin Williams y Willem Dafoe- tenía que seguir esa línea, y así lo hizo.

Como en el resto de sus papeles, el actor se fusionó con el personaje, se lo comió adquiriendo cada rasgo de su personalidad y lo escupió a un público anonadado. La siniestralidad del psicópata ya era más patente. Siguió con su traje morado, su pelo verde y su cara blanca, pero un sombrero, una camisa naranja, un sombrero negro y un gran lazo azul incrementaban lo estrambótico.

En este caso, lo oscuro que exigía el papel fue fácil gracias a la personalidad del director. Sin embargo, y aunque ha sido de los Joker más aclamados, también recibió críticas por quitar protagonismo a Batman.

Heath Ledger, un papel magistral con final trágico

Uno de los mejores guasones de la historia del cine llegaba en 2008. Su interpretación daba miedo real. Como Nicholson, se tragó al Joker, aunque en este caso llegó a ser enfermizo. Ledger llegó a una voz escalofriante gracias a que se encerró a ver una y otra vez la película La naranja mecánica, admiraba el papel de su protagonista, Malcolm McDowell, en quien se basó para ser el villano.

"Fui a una habitación de hotel en Londres varias veces durante un mes, me encerré, llevé un pequeño diario y experimenté con voces. Era importante tratar de encontrar una voz y una risa un tanto icónica. Terminé aterrizando en el reino de un psicópata: alguien con muy poca conciencia de sus actos", recogía Empire. En la última página de ese diario se leía: "Bye, bye".

La puesta en escena fue casi perfecta, pero su obsesión por lograr esa perfección le llevó, según cuentan las malas lenguas, al peor de los finales. Ledger murió con tan solo 28 años por una sobredosis, seis meses antes de que se estrenase la película.

El trabajo que hizo gustó y la prueba es que estuvo nominado y obtuvo varios premios por su papel. Ledger ganó el Oscar a mejor actor de reparto y el Globo de Oro de 2009 también como mejor actor de reparto. Compartió filme con otro de los mejores (sino el mejor) Batman, Christian Bale.

Cameron Monaghan, una serie sin mucho bombo

Lo cierto es que a priori llamó la atención la serie. Gotham, creada por Bruno Heller,llegaba como agua de mayo después de años sin saber nada del payaso. Sin embargo, la emitirse en Fox era imposible que el público fuese tan masivo. Aún así, el personaje logró el objetivo.

El Joker de Gotham era un auténtico monstruo, pasaba de su cara angelical de alguien nacido en 1993 (26 años) a ser un ser espeluznante que tenía, incluso, un tic impostado adrede para hacer más raro al personaje.

Monaghan no solo interpretaba al guasón en una serie que comenzó en 2014 y finalizó en 2019, el actor californiano dio vida a los gemelos Jerome y Jeremiah Valeska y sorprendió (gracias al creador) con su transformación a verdadero psicópata.

Jared Leto, eclipsado por muchos villanos 'celebrities'

No es fácil compartir cartel con Will Smith, Margot Robbie o Cara Delevinge. Con esta tesitura se topó en Escuadrón Suicida uno otro de los jokers más esperados por los fans. Jared Leto tiene carisma, talento y además es músico, esto provocaba que los seguidores de las películas del murciélago y de su grupo, Thirty Seconds to Mars, esperasen con ansias la llegada de Leto.

Sin embargo, se catalogó más como una versión descafeinada del Joker. La estética sí que dio un giro con el cantante. Pecho descubierto, el cuerpo lleno de tatuajes, pelo engominado, dientes y cadenas de oro y maquillaje típico de altas horas de la madrugada después de una noche entera de fiesta. Además de su afán por los clubs de striptease.

Leto se metió en el papel pero su protagonismo fue escaso, apenas media hora si se cuentan todas las escenas en las que aparece. Lo cierto es que le arrebató la fama su amor, Harley Quinn (Margot Robbie), que conquistó a la sociedad de una manera descomunal -era imposible ir a una fiesta de disfraces y que no hubiese varias arlequines-.

No obstante, fue muy criticada la decisión de los creadores, que decidieron arrebatar espacio del filme al payaso -eliminando escenas, incluso-, para dárselos a su novia. Aún así, hay muchos que esperan con inquietud una película de Leto como Joker, en solitario, sin tantas celebrities a su alrededor.

Joaquin Phoenix, expectativas muy altas

Este viernes 4 de octubre llega a los cines. El puertorriqueño Joaquin Phoenix interpreta al Joker tres años después de Leto y la crítica ya ha adelantado que se trata de un papel magistral. Esto sitúa a Phoenix ante la crítica más dura, el público, que verá el filme con unas expectativas altísimas.

De traje, en rojo a juego con su maligna sonrisa Phoenix perdió 23 kilos para este papel para el que previamente se había considerado a Leonardo DiCaprio. En esta cinta, en la que comparte cartel con Robert De Niro, entre otros, Tedd Phillips pone al puertirriqueño hasta a bailar rock and roll.

Se han visto tantas versiones de este carismático personaje que parece difícil sorprender. Sin embargo, parece que Phoenix lo ha logrado. La historia del Joker es la de Arthur Fleck, un hombre ignorado por la sociedad. Envuelto en trágicos sucesos, su visión del mundo se distorsiona y acaba siendo un brillante criminal.

Desde este viernes todo el mundo sabrá si el puertorriqueño ha estado a la altura del psicópata. Un delincuente que, por sus actos y la violencia que desprende en cada uno de sus delitos ha activado en esta ocasión todas las alarmas de la autoridades estadounidense. Incluso, han avisado de posibles "olas de violencia" a raíz de la película. De momento, no hay noticia más que del deleite con la interpretación de Phoenix.