Febrero en 5 libros

El año editorial adquirió, ahora sí, velocidad de crucero. Con Sant Jordi a la vuelta de la esquina, muchos sellos aprovechan este mes para presentar una parte de las novedades con las que competirán de cara a primavera. Tan sólo en las siguientes dos semanas, los lectores asistirán a la aparición de una serie de autores que conviene tener en cuenta, unos por asuntos estrictamente literarios y otros por el interés general que despiertan, como es el caso de la publicación en español del libro que Michael Wolff dedica a Donald Trump y que Península publica el 19 de febrero con el título Fuego y furia. Cuando se publicó en Estados Unidos en el mes de diciembre, vendió más de un millón de ejemplares en apenas tres días. Michael Wolff, por cierto, estará en España esa semana para promocionar este libro en el que prácticamente describe a Donald Trump como un hombre corto de luces y falto de razón.

En lo que a prosa literaria respecta, el martes 20 de febrero Antonio Muñoz Molina regresa a las librerías con Un andar solitario entre la gente (Seix Barral), un libro que mezcla la narrativa y el ensayo, y en el que el Premio Princesa de Asturias 2013 se inscribe y retoma la tradición literaria del paseante: Walser, Thomas De Quincey, Charles Baudelaire o Walter Benjamin. Elaborada con el flujo literario que desencadena la observación, la reflexión y los apuntes a lápiz, esta nueva obra se mete en el territorio de la experiencia y la escritura de lo cotidiano. Es, como todo paseo, un tránsito, mejor dicho: una travesía emocional y literaria. Muñoz Molina retrata el mundo, a la vez que se retrata a sí mismo.

Después de Patria, uno de los superventas de los últimos tiempos, Fernando Aramburu publica nuevo libro el 27 de febrero

El día 27 de febrero, Fernando Aramburu publica nuevo libro. El autor de Patria, uno de los superventas de los últimos tiempos, presenta ahoraAutorretrato sin mí (Tusquets). No es una novela, tampoco un ensayo. Sus editores se refieren a éstas como las páginas más personales y comprometidas del autor. Un volumen que mezcla obra y biografía, a partir de las relaciones familiares, el padre, la madre, el amor, los hijos, los gozos y la angustia humana. “En Autorretrato sin mí el lector sospecha que Aramburu habla de sí mismo, pero enseguida sentirá que habla de todos nosotros”, describe Tusquets.

También publicado en febrero, hay un ensayo que merece especial atención: por el tema y por quien lo escribe. Se trata de Mujeres y poder. Un manifiesto (Crítica), de Mary Beard, la experta británica en Grecia y Roma. Es, sin duda, un libro muy corto que sirve a Beard para analizar una historia que viene desde muy atrás en el tiempo. Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2016, Beard ha conseguido traspasar el coto académico y convertirse en un auténtico fenómeno de divulgación -sus entregas en la BBC o su blog en The Financial Times son la mejor prueba-. En este libro la autora muestra, con ironía, cómo la historia ha tratado a las mujeres y personajes femeninos poderosos. Sus ejemplos van desde el mundo clásico hasta la actualidad: Penélope, Medusa o Atenea hasta Theresa May y Hillary Clinton.

El volumen reúne dos ensayos publicados por Mary Beard entre 2014 y 2017. El primero explora los fundamentos culturales e históricos de la misoginia y el machismo, analiza el impacto de la voz pública de las mujeres, así como los tópicos y prejuicios culturales sobre la relación de ellas con el poder. Beard visibiliza de qué forma la imposición de la masculinidad como voz colectiva está presente desde uno de los relatos fundacionales de Occidente, La Iliada. El segundo ensayo fue escrito por Beard justo después de la derrota electoral de Hillary Clinton ante Donald Trump y el Brexit.

El libro 'Mujeres y Poder. Un manifiesto' reúne dos ensayos publicados por Mary Beard entre 2014 y 2017

Al apuntar hacia Theresa May o Angela Merkel, Beard las compara con Medusa. Exprime el jugo de una historia que lleva años regando prejuicios. Incluso va más allá y analiza de qué forma los códigos de poder tienen un razonamiento masculino, incluso en sus alegorías. En este libro, Beard parte de la visión que sostiene su trabajo: la necesidad de poner en duda todo cuanto pensamos o damos por sentado de una determinada manera. Además, claro, de su espíritu tolerante –es conocida su lucha contra los trolls y el acoso en las redes sociales–, que sin duda contribuye a un debate durante mucho tiempo postergado y en que quizá por eso sufre –todavía más- de la congestión que deja la pólvora, ya sea la de las armas o la de los fuegos artificiales.

Cierra esta selección de libros para febrero con una obra de teatro, un género que ilumina en tiempos de incertidumbre y que suele ser poco atendido por los catálogos de muchos editores. Recientemente, Acantilado ha publicado Me casé por alegría, de la italiana Natalia Ginzburg, una obra que hasta ahora permanecía inédita en español, a pesar de haberse cumplido recientemente el centenario de su muerte, que dio pie a recuperaciones y reediciones. La obra, titulada Ti ho sposato per allegria, fue escrita en 1964 y llevada a escena por Luciano Salce con un reparto integrado por Adriana Asti, Renzo Montagnani e Italia Marchesini. En 1967 Salce adaptó la pieza a la gran pantalla, con Monica Vitti.

'Ti ho sposato per allegria' fue escrita en 1964 y se publica ahora por primera vez en español

Todo ocurre la semana siguiente de la boda entre Pietro, un abogado de clase acomodada y harto de su vida ordenada y racional, y Giuliana, una muchacha de origen humilde que ha huido de casa e intenta salir adelante como sea. Pietro convoca una cena e invita a la que invita a su madre para calmarla, ya que esta no ve el repentino matrimonio con buenos ojos. La reunión familiar –a la que acuden la madre y la hermana de Pietro- servirá a Ginzburg para confeccionar una obra de tres actos que aporta una mirada mordaz sobre los prejuicios, la felicidad y las relaciones humanas. El escritor Andrés Barba ha sido el encargado de la traducción del italiano.