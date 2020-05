Jarabe de Palo presenta su nuevo disco 'Tragas o escupes' en 'streaming'.

Después de un año retirado a causa del cáncer de colon que padece desde 2015, el cantante de Jarabe de palo ha regresado al mundo de la música con su nuevo disco 'Tragas o escupes'. Pau Donés lo ha presentado, para sorpresa de todos sus seguidores, en 'streaming' y a través de sus redes sociales."Señoras y señores os presento al niño "Tragas o Escupes". Ya disponible en todas las plataformas digitales https://orcd.co/tragasoescupes", ha escrito emocionado.

El cantante lo ha hecho tres días después de lanzar el segundo single del álbum que acaba de publicar, 'Eso que tú me das', cuyo videoclip ha sido muy bien acogido ya que recibió muchas visitas a las pocas horas de subirse a la plataforma, tal y como él ha señalado en Instagram. "MLovers, vaya sorpresita me he llevado al ver que hay casi 200.000 reproducciones del videoclip en apenas 24h, sois la hostia 😘😘!!! Aquí os dejo el enlace del single a todas las plataformas digitales: https://orcd.co/esoquetumedas".

El cantante catalán del grupo Jarabe de palo anunció a principios de 2019 que dejaba la música para estar con su familia, lo hizo con la publicación de un vídeo titulado 'Adiós, pero hasta luego'. Danés se fue a vivir con su hija a California y poco más de un año después, en abril, volvió a Barcelona. Sorprendió a todos con un vídeo que grabó en el balcón de su casa en el que interpreta un tema titulado 'Vuelvo'.

Sin duda, un título que es toda una declaración de intenciones de Donés así como su letra en la que podemos escuchar frases como estas: "vuelvo porque la música de nuevo a mi cabeza ha vuelto”, “para encontrarme con mi gente y aquí quedarme siempre”, “porque pisar el escenario es en lo único que pienso”, y para hacer “lo siempre he querido hacer”.

“Si la vida te da palo, dame una guitarra que te canto una canción. Si la vida te da palo, que escribí unos versos pa’ alegrarte el corazón. Si la vida te da palo, traigo una receta que te hará sentir mejor. Si la vida te da palo, Jarabe de Palo”, dice la canción de Pau Donés.