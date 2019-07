El espectáculo de Rosalía o el 'buenrollismo' de The Cat Empire, así fue la Welcome party del Mad Cool

El festival madrileño Mad Cool ya es un imprescindible del calendario de eventos estivales. Aunque en las recientes ediciones coquetea cada vez más con el postureo, que batalla contra los verdaderos melómanos, lo cierto es que la apuesta es variada y está dentro del top cinco de los festivales nacionales. Por contra, la gran cantidad de bandas y el solapamiento de horarios provoca que unas se coman a otras y algunos grupos toquen para muy pocos asistentes.

Es cierto que hasta este jueves por la tarde no comienza el festival de manera oficial, no obstante, la pasada jornada se celebró, con un aforo inferior, la Welcome party o Fiesta de bienvenida al evento. Lo hizo por todo lo alto, con actuaciones a la altura de la artista catalana de raíces flamencas y fusión urbana Rosalía, de los magnéticos australianos que mezclan ska, jazz, funk y rock The Cat Empire o de la banda británica de rock alternativo de Sheffield (Inglaterra) Bring Me The Horizon.

Quizá los más esperados fueron la catalana y los británicos, solo había que ver cuánta gente esperaba desde primera hora de la tarde a que apareciera en el escenario Rosalía.

Sin embargo, el cuarteto de Reading (Berkshire) The Amazons, los ingleses Don Broco y los españoles The Gulps y Favx comenzaron la jornada desde las 17.30 horas, algo que no terminó de favorecerles por las temperaturas que se alcanzaron. Aunque este es, de nuevo, un buen escaparate para grupos emergentes, prueba de ello fue la actuación (repleta de público) del británico James Bay de la pasada edición, que compartió este mismo horario.

Rosalía tiró de historia con 'Te estoy amando locamente' de Las Grecas o 'Catalina', de La niña de los peines

Fueron un total de 14 bandas las que tocaron la tarde-noche de este miércoles para calentar motores hacia lo que viene. Todos ellos, con puntualidad británica, algo enseña de este festival -tanto para comenzar como para terminar las actuaciones-, aunque flaqueé en otros puntos como la organización.

Seguidamente fue turno para Metronomy (Devon, Inglaterra), que se hizo eco de su pop electrónico y matices de funk de la década de los 70. La banda dio voz a su reciente 'Salted caramel ice cream', pero no abandonó otros de los temas más clásicos como 'The Look'. Lo hizo justo antes de las españolas Fusa Nocta y Anier. La primera lo hizo con su rap feminista, fue la primera (pero no la última) en llevar a esta edición del Mad Cool los ritmos urbanos.

The Cat Empire

Y llegó el turno de uno de los grupos más buenrollistas del panorama musical internacional. El grupo australiano formado a finales de los 90 por Félix Riebl, Harry James Angus, Will Hull-Brown, DJ Jamshid 'Jumps' Khadiwhala, Ollie McGill, y Ryan Monro, The Cat Empire, fueron los encargados de cargar de buena vibra el recinto de Valdebebas. Lo van a tener difícil para desbancarlos como la banda que más jovialidad transmite.

Rosalía llegó tras los australianos, con una actuación cargada de espectáculo y talento. Hasta tres canciones cantó la catalana a capela con la ayuda constante del público, más que entregado hacia la artista. Cantó sus temas más populares y comerciales como 'Con altura', 'Aute Cuture', 'Pienso en tu mirá', 'Malamente' o una especial versión de 'Barefoot In The Park', pero también tiró de historia con 'Te estoy amando locamente' de Las Grecas o 'Catalina', de La niña de los peines, la piel de gallina. La contra, no había músicos en el escenario, solo El Guincho, pero los instrumentos brillaron por su ausencia en un escenario en el que el directo es esencial.

El contrapunto estuvo a la par con Viagra Boys y su punk, horario que sin duda desfavoreció a los suecos. No fueron los únicos, Lykke Li y su 'I follow rivers' fueron cantados por todos los que a las 22.15 horas de la noche continuaban en Valdebebdas.

Para ser sinceros, y aunque la acogida fue buena, fue la única canción que coreó todo el público, algo que suele ocurrir en los festivales. Los asistentes acuden con la idea de ver y descubrir multitud de bandas, pero de muchas solo conocen los temas que suenan en las radios comerciales.

Se contó con la música de otro de los cabezas de cartel, Bring Me The Horizon. Aprovecharon la ocasión para presentar su nuevo trabajo, 'Amo' y continuaron con su hardcore scremo, pero también se metieron en el pop y la electrónica.

Aunque la organización no es su punto fuerte, ya dejó atrás el caos de una anterior edición en la que la primera jornada fue para olvidar

También estuvieron en los distintos escenarios los madrileños The Parrots, los belgas Whispering Sons, el DJ Griz y el rapero Blake.

Deja atrás el caos de la anterior edición

La llamada Welcome Party congregó a alrededor de 40.000 asistentes, según el propio festival, en un recinto en el que aunque la organización no es su punto fuerte, ya dejó atrás el caos de una anterior edición en la que la primera jornada fue para olvidar.