Rosalía pone a la música en español en lo más alto

Lo de Rosalía ya es una evidencia. En menos de dos años la artista catalana de raíces flamencas y fusión urbana es una de las estrellas más relevantes del panorama nacional e internacional. El último en reconocer el trabajo de la cantante ha sido el diario estadounidense The New York Times, que ha catalogado a Con altura como el tema que ha hecho "global" la música en español.

El diario ha publicado un artículo en el que asegura que en pleno periodo estival ni la artista Taylor Swift ni el rapero Lil Nas X son los más populares en cuanto a escuchas se refiere. Asevera que los que han conquistado las listas de reproducción han sido quienes "lideran una marea mundial de música en español".

Así se refiere el New York Times a Rosalía, al colombiano J Balvin y a El Guincho, los artífices de ese Con altura. "Ahora su videoclip se acerca a las 500 millones de visitas", asegura, e indica que ya posee otros 155 millones de reproducciones en Spotify.

No solo eso, la artista catalana posee ocho de las canciones en español más reproducidas en Youtube y a finales de mayo el Times la catalogó como una de las 10 mejores canciones en lo que va de año.

Rosalía aseguró en el medio que se trata del "nuevo orden en el mundo del pop, que cada vez es más diverso, mezcla géneros y es multilingüe". "El lenguaje ya no es una barrera, los ritmos mundiales se mezclan, las colaboraciones que cruzan culturas son comunes y la influencia del hip hop se nota en todos los lados", se lee en el texto.

Además, la artista con claras influencias del flamenco y la rumba, aunque últimamente coquetea con el urbano y el reggaeton, ha comentado al rotativo que con este tema quería hacer una canción "con un estilo del reguetón clásico, como Daddy Yankee, que parece que rapea, pero no, porque tiene melodía".

Últimas canciones de Rosalía

Rosalía se encuentra en su mejor momento profesional desde que comenzó su andadura en la industria musical. Prueba de ello son los galardones recibidos, la buena aceptación de la crítica y la incesante cantidad de trabajos publicados recientemente.

Sin ir más lejos, la pasada semana, la cantante sacó dos nuevos temas en las plataformas digitales. El primero, Dios nos libre del dinero; el segundo, su primer tema con letra en catalán y con la rumba como protagonista, se titula Millonària.

Estos lanzamientos se han producido menos de dos meses después de que la catalana hiciese público otro de los temas del año, Aute Cuture, junto al videoclip dirigido por Bradley & Pablo, que recuerda a los filmes de los 70, mucho color pero saturación de granulado. Además, colaboró con el británico James Blake apra dar forma a uno de los temas quizá menos populares pero más especiales, Barefoot In The Park.

No obstante, el rotativo neoyorkino no solo ha destacado el trabajo de Rosalía. En la lista le acompañan la cantante cubana Camila Cabello, que no ha dejado de cosechar éxitos y que actualmente ha lanzado Señorita, junto al candiense Shawn Mendes, catalogado como el príncipe del pop.

Además de esta, aparecen Jhay Cortez, Bad Bunny, Daddy Yankee, Sebastián Yatra, Pedro Capó, Manuel Turizo, Maluma o el ya mencionado J. Balvin. Buenos tiempos para el pop en español.

Próximos conciertos de Rosalía en España

Ahora, la artista vuelve a su país natal para empezar la etapa europea de El mal querer. La próxima cita la tiene este mismo miércoles, estará a las 21.30 horas en la fiesta de presentación, la Welcome party del festival madrileño Mad Cool.¿Dónde estará Rosalía los próximos meses?

Miércoles 10 de julio: Welcome party del Mad Cool Festival.

Festival. Viernes 12 de julio: Bilbao BBK.

Además de estos, último concierto de esta gira está previsto que sea en el Gurtenfestival de Berna, Suiza, el próximo 18 de julio.