Vetusta Morla, Love of Lesbian, Supersubmarina, Izal y Lori Meyers. Estos son los cinco grupos de indie nacional mejor valorados por sus fans. Dejando a un lado el que se puedan considerar indies o no por pertenecer a grandes multinacionales, hay otro detalle que destaca: son cinco grupos de hombres.

En ocasiones, las voces femeninas se quedan en segundo plano, pero continúan otorgando calidad a un género, un estilo de vida y una forma de trabajo que se cataloga como indie.

La cultura indie deviene de lo conocido como música independiente. Surgió en los 80 y abarca a todas las propuestas que se ubican fuera de los límites de lo sugerido por la cultura. Es aquello que rechaza las formas imperantes de la misma, deja de lado lo dictaminado para alcanzar el éxito.

En España hay muchas artistas que se engloban dentro de este estilo. Desde las más conocidas que han albergado grandes éxitos gracias a sus discos y temas como Zahara, Anni B Sweet o Carolina 'Nina' de Juan de Morgan hasta nombres internacionales como Alexandra Savior, Courtney Barnett y Nicolle Dallanganger.

Hay letras de todo tipo, voces que desgarran y acordes de guitarra que se quedan en la cabeza. Estas son algunas de las voces femeninas del indie:

Zahara

La de Úbeda (Jaén), es una de las artistas más polivalentes y que mejor representa el género en este país. Sus trabajos son producidos por ella misma a través de su productora G.O.Z.Z. Records desde el año 2015. Aunque lo cierto es que perteneció durante un tiempo a Universal, desde 2011 se bajó de las multinacionales para trabajar con Music Bus Records y con su propio sello.

Ahora está presentando su 'Astrounauta', un álbum repleto de reivindicaciones, de lucha por la igualdad y de letras críticas. Gracias a su trabajo y su voz, Zahara estuvo nominada al Premio Ruido 2019, que otorga la prensa musical y es una de las favoritas para los MIN, los galardones de la música independiente nacional.

Anni B Sweet

Es de Granada y trabaja con las discográficas Arindelle y Subterfuge. Ana Fabiola López, su verdadero nombre, comenzó a componer cuando apenas tenía nueve años y su música folk y pop ha conquistado a la crítica. Comenzó a hacerse notar gracias al auge de los sonidos folk y el acústico. Desde 2012 y su 'Oh, Monsters!' es una artista esencial de casi todos los festivales. Ahora publica 'Buen viaje', el adelanto de su 'Universo por estrenar', que lanza el próximo 10 de mayo de la mano de Subterfuge.

Christina Rosenvinge

La cantautora española de ascendencia danesa de música rock-pop e indie Christina Rosenvinge también es una de las que optan a hacerse con los MIN. Desde los 80, Rosevinge cuenta con una decena de discos en solitario y carios recopilatorios. Además, ha trabajado con las discográficas WEA, Smells Like Records, Limbo Starr 07, Søster Records y El Segell del Primavera. Desde el pasado mes, la artista presenta 'Un hombre rubio'. Con este se llevó el Premio Nacional de las Músicas Actuales.

Nina de Juan

Es la vocalista del grupo madrileño Morgan. Su voz destaca tanto que cuando asistes a un concierto se esucha, "ahí viene Nina". Se han hecho un hueco insustituible en los festivales y han creado obras maestras como su último álbum, 'Air'. Nina desgarra en temas como 'Soldado de hierro' o 'The Child'. La banda ha trabajado con Columbia Records, Cherry Red Records o World of Wonder, entre otros. Es también una de las favoritas de los MIN 2019.

Judit Neddermann

Es una de las personas necesarias para entender la nueva generación de cantautoras españolas. Neddermann es catalana, nació en el municipio de Vilassar de Mar (Barcelona). Ha formado parte de los grupos The Gramophone Allstars, Verde y Azul, Clara Peya, Luzazul y Coetus y cuenta con tres discos en solitario. Hace muy poco dio un salto, conquistó con su voz a los espectadores que seguían la gala de los Premios Goya 2019. Su último disco se llama 'Nua', con tintes de pop, jazz y música tradicional.

Russian Red

Lo cierto es que Lourdes Hernández, el nombre original de Russian Red, trabaja con Sony Music. Sin embargo, es uno de los ejemplos de la música independiente como género de este país. La madrileña debutó en el año 2008 con 'I Love Your Glasses' y le siguieron los álbumes 'Fuerteventura' (2011) y 'Agent Cooper' (2014). Ahora está en Los Ángeles. Su último trabajo de estudio fue 'Karaoke' (2017).

Las Odio

La banda formada por Paula (voz), Ágata (guitarra), Sonsoles (bajo) y Alicia (batería), fue catalogada como emergente por la Unión Fonográfica Independiente hace un par de años. El cuarteto madrileño es una muestra del underground de la capital y su música está inspirada por el movimiento Riot Grrrl. Crearon el álbum 'Futuras esposas' en 2017, con letras reivindicativas y feministas.

Intana

Intana es de las que más recientemente se han unido al panorama musical español. Debuta con un álbum de pop acústico y tintes de música americana y folk, 'A plan for us'. Intana es Núria Moliner, a la que acompañan Guillem Callejón (pedal steel y guitarra), Jordi Mestres (bajo y guitarra) y Ricard Parera (batería).

María Rodés

Un timbre de voz suave y dulce caracteriza a María Rodés. La artista barcelonesa que mezcla la canción de autor con la experimentación ha publicado varios trabajos en solitario y uno con su nombre artístico, Oníric. Además, ha colaborado tanto en discos como en directos con Nacho Vegas, Refree, Anímic, Jorge Drexler, Espaldamaceta, Coque Malla o José Domingo. Rodés ha trabajado con las discográficas Cydonia, BCore, Chesapik y Satélite K.