Los guionistas nominados a los Goya piden más financiación para una profesión que "desgasta"

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ya calienta motores para la celebración de los Premios Goya del próximo 2 de febrero y ha dado protagonismo a quienes se esconden tras las películas más importantes de este país. El sindicato Alma ha organizado un encuentro con los guionistas nominados al galardón, en el que algunos han asegurado que la profesión "desgasta" y en el que todos han llegado a una conclusión: demandan más ayudas y financiación, "no para hacerse rico, sino para vivir medianamente holgado".

Este lunes 14 de enero, se reunieron los guionistas David Marqués ('Campeones'), Arantxa Echevarría ('Carmen y Lola'), Isabel Peña ('El reino'), Natxo López ('El Jefe'), Álvaro Brechner ('La noche de 12 años'), y Borja Cobeaga y Diego San José ('Superlópez').

A algo más de tres semanas para los premios más relevantes de la industria cinematrográfica española y a apenas cuatro días para su antesala, los Feroz -certamen por el que algunos de ellos también cuentan con nominaciones-, todos coinciden en que aún escasean los "contratos decentes", la seguridad en el trabajo o los pagos en sintonía con sus desvelos.

"La potencia que tiene ganar un premio es que ganas más fuerza de negociación, que el guionista pueda revertir este tipo de premios en poder cobrar más, Y no lo digo desde la arrogancia de hacerte rico, porque creo que nunca un guionista se ha hecho rico en España, sino desde el punto de pode vivir medianamente holgado. Escribir es una cosa muy desgastante en la que convives con dudas constantemente y no tienes un horario. Un guionista se puede sentir una mierda muchos días y creo que eso hay que cobrarlo", reivindica Diego San José, guionista de 'Superlópez' y recoge EFE.

Con esta afirmación coinciden otros como San José, que afirma que "no existe la manera de escribir un guion sin pasarlo mal o sin dudar", y advierte de que es raro el día que "no te sientes en algún momento una mierda".

"Para mí fue un proceso bastante horripilante, era una losa, un Dorian Grey que te iba comiendo, una carga oscura que se te iba pegando", comenta Brechner. "Uno vive en una montaña rusa emocional, y debes tratar de mantener el equilibrio y pensar que la mayor satisfacción es la de uno mismo. Esto no es 'Operación Triunfo' ni 'MasterChef'", añade.

Presupuesto para Cultura

Esta reivindicación se ha llevado a cabo el mismo día que se han presentado los Presupuestos Generales del Estado para este 2019. En relación a Cultura, las partidas han aumentado un 10%, llegando hasta los 953 millones de euros, frente a los 869 del pasado ejercicio. En el caso del cine, se trata de una de las artes más beneficiadas, con una dotación de 100 millones.

No obstante, hasta el momento hay algunos de los profesionales que confiesan que sus guiones no solo tardaron años en construirlos, sino que, en casos como el de Echevarría, no tenían dinero para contratar a un guionista. Por ello, no le quedó otra que escribir su propia cinta.

En esta profesión, aseguran, se habla "poco" de "pasta". Sin embargo, reconocen que llevarse el Goya les da "fuerza de negociación" y la capacidad de convertir el galardón en la posibilidad de cobrar más por lo que hacen.

La creación de sus guiones

En relación a las películas que pueden darles el triunfo el próximo 2 de febrero, las sensaciones a la hora de crear sus textos son distintas. La que ha conquistado a la crítica y a los académicos, 'El reino', protagonizada por Antonio de la Torre, fue escrita en una situación de descontento. No personal, nada más lejos de la realidad. "Cuando nos encargaron un thriller estábamos muy descontentos con los casos de corrupción que había en España y como no podíamos quemar Madrid, decidimos contarlo en una peli", cuenta Peña.

Otra de las que se prevé que se hará con algún premio será 'Campeones', de Javier Fesser. El coguionista del filme, David Marqués, relata que el guion se escribió en 2012 y que la intención era ofrecer una comedia que huyera de los paternalismos. "Aunque había alguna oferta más, cuando me llamaron de la productora de Fesser, tucve claro que quería que fuera él quien la llevara a la realidad".

En el caso de 'Carmen y Lola', su guionista asegura que el proceso le llevó dos años, en los que tuvo que investigar la realidad de la etnia gitana. Destacó la dificultad de sumergirse en una "realidad oculta" como la de una jóvenes homosexuales dentro de la sociedad gitana.

El encuentro fue moderado por la también guionista Isabel Vázquez, y finalmente se llegó a una optimista conclusión: se está produciendo un cambio de paradigma en esta profesión y ahora hay un mayor reconocimiento y poder de decisión en las producciones audiovisuales. Esta es una tendencia que, hasta el momento, es más patente en la televisión que en el cine.