'Mank', película favorita en los Globos de Oro

Las películas 'Mank', de David Fincher, y 'El juicio de los 7 de Chicago', de Aaron Sorkin, ambas producciones de Netflix, son las películas favoritas en la 78º edición de los Globos de Oro, con un total de 6 y 5 nominaciones, respectivamente mientras que la serie 'The Crown', también de Netflix, acapara un total de seis candidaturas en el apartado de televisión y parte así como favorita.

La ceremonia de entrega de estos premios, que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, en sus siglas en inglés), se celebrará el próximo 28 de febrero, casi dos meses más tarde de lo habitual, a causa de la pandemia por coronavirus. Por primera vez en la historia de estos galardones, la gala tendrá dos localizaciones, en Los Ángeles y Nueva York, que presentarán, respectivamente,Amy Poehler yTina Fey.

Sarah Jessica Parker y Taraji P. Henson han sido las encargadas de anunciar las nominaciones en las categorías más importantes, que pueden verse a continuación:

Mejor película dramática:

-'El Padre'.

-'Mank'.

-'Nomadland'.

-'Una joven prometedora'.

-'El juicio de los 7 de Chicago'.

Mejor película de comedia o musical:

-'Borat'.

-'Hamilton'.

-'Music'.

-'Palm Springs'.

-'The Prom'.Mejor dirección:

-Emerald Fennell ('Una joven prometedora').-David Fincher ('Mank').-Regina King ('One Night in Miami…').

-Aaron Sorkin ('El juicio de los 7 de Chicago').

-Chloe Zhao ('Nomadland').Mejor actriz de drama:

-Viola Davis ('Ma Rainey's Black Bottom').

-Andra Day ('The United States vs. Billie Holiday').

-Vanessa Kirby ('Fragmentos de una mujer').

-Frances McDormand ('Nomadland').

-Carey Mulligan ('Una joven prometedora').

Mejor actor de drama:

-Riz Ahmed ('Sound of Metal').

-Chadwick Boseman ('Ma Rainey's Black Bottom').

-Anthony Hopkins ('El padre').

-Gary Oldman ('Mank').

-Tahar Rahim ('TheMauritanian').Mejor actor de comedia o musical:

-Sacha Baron Cohen ('Borat').

-James Corden ('The Prom').

-Lin-Manuel Miranda ('Hamilton').

-Dev Patel ('La increíble historia de David Copperfield').

-Andy Samberg ('Palm Springs').Mejor actriz de comedia o musical:

-Maria Bakalova ('Borat').

-Kate Hudson ('Music').

-Michelle Pfeiffer ('French Exit').

-Rosamund Pike ('I Care A Lot').

-Anya Taylor-Joy ('Emma').Mejor actor secundario:

-Sacha Baron Cohen ('El juicio de los 7 de Chicago').

-Daniel Kaluuya ('Judas and the Black Messiah').

-Jared Leto ('TheLittle Things').

-Bill Murray ('On The Rocks').

-Leslie Odom Jr. ('One Night in Miami…').

Mejor actriz secundaria:

-Glenn Close ('Hillbilly, una elegía rural').

-Olivia Colman ('El padre').

-Jodie Foster ('The Mauritarian').

-AmandaSeyfried ('Mank').

-Helena Zengel ('News of the World').

Mejor guion:

-Emerald Fennell ('Una joven prometedora').

-Jack Fincher ('Mank').

-Aaron Sorkin ('El juicio de los 7 de Chicago').

-Florian Zeller, Christopher Hampton ('El padre').

-Chloe Zhao ('Nomadland').

Mejor película extranjera:

-'Another Round' (Dinamarca).

-'La Llorona' (Guatemala/Francia).

-'La vida por delante' (Italia).

-'Minari' (Estados Unidos).

-'Two of us' (Francia/Estados Unidos).

Mejor película de animación:

-The Croods-A New Age'.

-'Onward'.

-'Over the Moon'.

-'Soul'.

-'Wolfwalkers'.

Mejor banda sonora:

-Alexandre Desplat ('Cielo de medianoche').

-Ludwig Göransson ('Tenet').

-James Newton Howard ('News of the World').

-Atticus Ross, Trent Reznor ('Mank').

-Jon Batiste, Atticus Ross, Trent Reznor ('Soul').

Mejor canción original:

-'Judas and the Black Messiah' ('Fight For You').

-'Hear my voice' ('El juiciod e los 7 de Chicago').

-'Io Sì (Seen)' ('La vida por delante').

-'One Night in Miami' ('One Night in Miami…').

-'Tigress & Tweed' ('TheUnited States vs. Billie Holliday').

Televisión

-'The Crown'.

-'Lovecraft Country'.

'The Mandalorian'.

-'Ozark'.

-'Ratched'.

Mejor comedia o musical:

-'Emily in Paris'.

-'TheFlight Attendant'.

'The Great'.

-'Schitt's Creek'.

-'Ted Lasso'.

Mejor película de televisión:

-'Normal People'.

-'Gambito de dama'.

-'Small Axe'.

-'The Undoing'.

-'Unorthodox'.

Mejor actriz:

-Cate Blanchett ('Mrs. America').

-Daisy Edgar-Jones ('Normal people').

-Shira Haas ('Unorthodox').-Nicole Kidman ('TheUndoing').

-Anya Taylor-Joy ('Gambito de dama').

Mejor actor:

-Bryan Cranston ('Your Honor').

-Jeff Daniels ('TheComey Rule').-Hugh Grant ('The Undoing').

-Ethan Hawke ('TheGood Lord Bird').

-Mark Ruffalo ('I Know This Much Is True').

Mejor actriz en serie dramática:

-Olivia Colman ('The Crown').-Jodie Comer ('Killing Eve').

-Emma Corrin ('The Crown').-Laura Linney ('Ozark').-Sarah Paulson ('Ratched').

Mejor actor en una serie dramática:

-Jason Bateman ('Ozark').

-Josh O'Connor ('The Crown').

-Bob Odenkirk ('Better Call Saul').

-Al Pacino ('Hunters').-Matthew Rhys ('Perry Mason').

Mejor actriz en un musical o comedia:

-Lily Collins ('Emily in Paris').

-Kaley Cuoco ('The Flight Attendant).

-Elle Fanning ('The Great').

-Jane Levy ('Zoey's Extraordinary Playlist').

-Catherine O'Hara ('Schitt's Creek').

Mejor actor en un musical o comedia:

-Don Cheadle ('Black Monday').

-Nicholas Hoult ('The Great).

-Eugene Levy ('Schitt's Creek').

-Jason Sudeikis ('Ted Lasso').

-Ramy Youssef ('Ramy').

Mejor actriz de reparto:

-Gillian Anderson ('The Crown').

-Helena Bonham Carter ('The Crown').

-Julia Garner ('Ozark').

-Annie Murphy ('Schitt's Creek').-Cynthia Nixon ('Ratched').

Mejor actor de reparto:

-John Boyega ('Small Axe'),

-Brendan Gleeson ('The Comey Rule').

-Daniel Levy ('Schitt's Creek').-Jim Parsons ('Hollywood').

-Donald Sutherland ('The Undoing').