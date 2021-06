Verano y festivales de música son un tándem inseparable. Aunque la pandemia de la covid ha cambiado completamente el concepto de 'normalidad' conocido hasta ahora y este verano será muy distinto, habrá eventos que volverán a celebrarse siguiendo estrictas medidas.

No son muchos los organizadores de estos eventos estivales los que han optado por celebrar su edición de 2021 y ya suman dos años de parón, como es el caso del Mad Cool, el BBK, el Primavera Sound o el O son do camiño, entre otros.

Sin embargo, hay otros que sí pretenden volver a albergar a melómanos en sus recintos y que celebrarán su edición de este año, aunque lo harán con algunas medidas restrictivas para evitar la propagación del coronavirus entre los asistentes.

Hay organizadores que ya anunciaron hace meses que este año no tendrían su edición de 2021 pero, sobre todo debido a las actualizaciones de la situación epidemiológica en todas las comunidades y el conjunto de España, algunos han optado por seguir adelante con ella.

Estos han seguido la línea de otros países europeos, como es el caso de Holanda o Dinamarca, aunque en estos casos concretos, se celebrarán con total capacidad. ¿Qué festivales se han cancelado en España y cuáles siguen adelante?

Asistentes a un festival de música. Pexels.

Qué festivales han sido cancelados en 2021

Pronto llegaron los comunicados de eventos como el Low festival, el Primavera Sound, el Mad Cool o el BBK, entre tantos, que anunciaban que no podrían seguir adelante con su edición de este año.

El primero, el Low Festival de Benidorm anunció sus primeras confirmaciones para actuar entre los días 30, 31 de julio y el 1 de agosto. Estaba previsto que asistieran artistas como Primal Scream, Metronomy, Amaia, Rufus T. Firefly o Novedades Carminha, entre otros. Finalmente, ha colgado su cartel de aplazado con un: "Os esperamos en 2022". Será los días 29, 30 y 31 de julio.

En este lado también se posicionó el Primavera Sound, que estaba previsto que se celebrase del 2 al 6 de junio. Sonaron nombres como los de Tame Impala, Massive Atack, Iggy Pop, C. Tangana, Bad Gyal y Bad Bunny. Ahora, ha decidido esperar al próximo año, y ampliar los días, siendo del 2 al 12 de junio.

Low Festival y Primavera Sound.

Además, tal y como ha dado a conocer el evento, ha agotado sus 200.000 entradas en poco más de una semana, en consonancia con lo expresado por Susana Voces, directora general Eventim España, a la Asociación de Promotores Musicales (APM). Ha asegurado que la venta de entradas para espectáculos y eventos culturales se ha disparado en mayo y esto augura la recuperación del sector de la música en vivo.

Twenty One Pilots, Placebo, The Killers, Deftones, Jamie Cullum o la gran apuesta de 2021, Red Hot Chili Peppers, iban a acudir al recinto de Ifema entre los días 7 y 10 de julio para estar presentes en el Mad Cool. Sin embargo, el pasado mayo, los organizadores cancelaron y decidieron posponer su edición a 2022, "una decisión muy meditada y dolorosa". Será entre el 6 y el 9 de julio, pero, de momento, no se contará con 'los Red Hot'.

Este miércoles, la organización ha anunciado nuevos nombres y, el próximo verano aterrizarán en la capital Metallica, Muse, Imagine Dragons, The Killers, Kings of Leon, Twenty One Pilots,

St. Vincent, Tove Lo, Zara Larsson, entre otros.

BBK, O son do camiño, Arenal Sound...

También a finales de mayo el Bilbao BBK Live también anunció su aplazamiento. Entre los días 8 y 10 de julio iban a actuar en Cervecera Cobetas, el recinto de Kobetamendi, artistas como The Killers, Pet Shop Boys o Bad Bunny. Finalmente, los espectadores también tendrán que esperar a 2022 para ver su decimoquinta edición. "Queremos agradecer a todos la paciencia y resiliencia en estos complicados momentos", señala.

Mad Cool y Bilbao BBK Love.

Asimismo, uno de los eventos que mayor protagonismo había tomado los últimos años, subiendo a su escenario a Black Eyed Peas, Iggy Pop, David Guetta o Rosalía, entre otros, también ha decidido suspender su edición este año, el O son do camiño. Estaba previsto que entre los días 14 de julio y 8 de agosto, se escuchase la música de The National, The Chemical Brothers, Bad Bunny, Liam gallagher o Jason Derulo.

No obstante, aunque aplace su edición a 2022, este año habrá O son de camiño Perseidas, con conciertos a las 19.45 horas entre el 14 de julio y el 8 de agosto.

El Arenal Sound, que se celebra en Burriana (Valencia), también ha anunciado sus suspensión. "Muy a nuestro pesar no podrá ser este verano, pero sólo hay que esperar un poco más para vivir la mejor semana del año. Será del 2 al 7 de agosto de 2022".

Arenal Sound y O son do camiño.

Rototom y Dreambeach

Además de estos, también se aplazan las ediciones del Rototom Sunsplash, que asegura que "las actuales medidas sanitarias acotarían la agenda del festival a la celebración de conciertos con distancia social" y, aunque entienden que son necesarias, "resultan incompatibles con la esencia y la atmósfera del Rototom Sunsplash". Así, habrá que esperar hasta el 16 de agosto de 2022 para una nueva edición, que finalizará el día 22.

Finalmente, el Dreambeach también ha anunciado que, debido a que el Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora, donde tiene lugar el evento, ha suspendido todos los festejos populares, el festival no podrá tener lugar.

Rototom y el Dreambeach.

Festivales que sí se celebran en España este verano

Por el contrario, sí mantienen sus ediciones de este verano eventos como Jardines de Pedralbes, Noches del Botánico, Starlite, Sonorama Ribera, Crüilla, Arenal Sound o Viña Rock, entre otros.

Jardines de Pedralbes se mantiene en Barcelona entre los días 1 de julio y 24 de julio, pero, al igual que Noches del Botánico o el O son do camiño Perseidas, son conciertos individuales y diarios. Estos ciclos son más fáciles de celebrarse. El festival catalán albergará actuaciones de Zahara, Hombres G, Salvador Sobral, Airana, Nathy Peluso, Amaia, Miguel Ríos o Jorge Drexler, que comparte gran parte del cartel con Noches del Botánico, entre los días 4 de junio y el 29 de julio en Madrid.

En el sur, Marbella alberga un año más el Starlite, un festival que el pasado año tampoco canceló su edición. En esta ocasión, entre los días 14 de junio y 4 de septiembre, también dará conciertos diarios. En este caso, de artistas como Lola Índigo, ara Malikian, Raphael, aitana o Camilo.

Cruilla y Starlite.

En la Ciudad Condal también tendrá lugar el Crüilla, suya organización ya ha anunciado que, aunque con medidas y test obligatorios, no habrá limitación de movimiento ni distancias". Habrá artistas como Kase. O, Natos y Waor, Amaral y Leiva.

En la capital regresa el Río Babel, que también mediante conciertos diarios entre el 2 y el 31 de julio ofrecerá conciertos de artistas como La M.O.D.A, Ara Malikian y Bad Gyal.

Sonorama Ribera y Viña Rock

En Aranda de Duero, entre los días 12 y 14 de agosto, tendrá lugar el Sonorama Ribera, uno de los más carismáticos del periodo estival. "Tras el parón del año pasado a causa de la pandemia, vuelve", señalan los organizadores. Este jueves, se presenta oficialmente la edición.

Río Babel.

También habrá que esperar para conocer más detalles sobre el Viña Rock, que tiene previsto celebrar su edición de este año entre los días 9 y 11 de octubre.