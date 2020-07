¿Qué pasa con las entradas de la gira de despedida de Extremoduro?

Una semana después de que Extremoduro amenazara con demandar a Live Nation por no devolver el dinero de su gira de despedida, por ahora aplazada sin nuevas fechas, la promotora difunde un comunicado dirigido a todos los fans de la banda.

"Desde Live Nation queremos aclarar a todos los fans de Extremoduro que estamos atendiendo todas las solicitudes de devolución de entradas que nos llegan, y os pedimos paciencia ante la situación extraordinaria que estamos viviendo", apunta la promotora y recoge Europa Press.

Y añade: "Estamos trabajando muy duro para poder confirmar las nuevas fechas de la gira y os recordamos que las entradas adquiridas serán válidas para esas nuevas fechas. Queremos que disfrutéis de unos conciertos memorables lo antes posible".

Para cualquier gestión relativa a las entradas, tanto Live Nation como Planet Events informan de que los compradores pueden escribir al email extremoduro@livenation.es. "Ten la seguridad de que nuestro equipo está trabajando sin descanso para daros a todos respuesta en el menor tiempo posible", concluyen.

Gira aplazada

Extremoduro aplazó oficialmente su gira de despedida el pasado 8 de mayo. La semana pasada, el líder del grupo, Robe Iniesta, explicó en un comunicado que están "teniendo problemas" para anunciar las nuevas fechas una vez consumado el aplazamiento por culpa del coronavirus.

"Seguimos pensando que la obligación de todos es estar preparados para trabajar justo en el momento que se pueda. Pero nadie sabe si vamos a poder tocar en otoño, y estamos teniendo todo tipo de dificultades. Por eso de momento no podemos anunciarlas", explicó Iniesta.

En esta línea, añadió: "La idea era que la gira empezará a finales de agosto o principios de septiembre. Así que vamos a fijar el 31 de julio para saber si se hace o no. Si ese día ya no hay absolutamente ninguna restricción ni de aforos ni de mascarillas ni de geles ni de poder abrazarse y besarse con lengua con desconocidos, entonces haremos la gira. Si ese día no ha salido ningún tratamiento efectivo y continuamos teniendo que mantener las distancias, entonces la llevaremos a primavera del año que viene".

Ante esta incertidumbre, y siempre según las palabras de Robe, Extremoduro ha "exigido a la promotora Live Nation, como condición, que devuelva el dinero de las entradas a quien lo solicite, aunque no estén anunciadas las nuevas fechas concretas".

"Nuestro acuerdo con ellos dice que están obligados a gestionar la devolución del importe íntegro al que lo pida, inmediatamente después de anunciarse la suspensión o aplazamiento de los conciertos. Si siguen obcecados en su postura, lo siguiente será ponerlo en conocimiento de un juez", terminaba el comunicado del grupo.