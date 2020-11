'Wonder Woman 1984' se estrenará en HBO Max y en cines: ¿cuándo llega a España?

Las navidades de este año serán muy distintas, pero hay quienes tratarán de hacer esas fechas más amenas. Pese a que los cines están sufriendo un duro golpe por la crisis del coronavirus, los estrenos no cesan y algunos aprovechan sus plataformas de 'streaming' para tratar de salvar la industria.

El calendario de estrenos se ha visto muy alterado en los últimos meses. Películas que prometían ser las principales apuestas para las productoras este año han sido aplazadas e, incluso, suspendidas hasta próximo aviso.

Los últimos estudios que anunciaron la cancelación del estreno de una de sus grandes producciones de 2020 fue Disney, que comunicó en octubre que la esperada película de animación 'Soul' solo se verá en su servicio de vídeo, Disney+ -el 25 de diciembre-.

Este anuncio llegó después del polémico estreno de la cinta en acción real de 'Mulán', que lejos de satisfacer a las salas de cine con su estreno en la gran pantalla -lo que prometía ser el primer gran estreno en la crisis-, también optó únicamente por Disney+.

En otros casos, algunos directores han optado poraplazar sus estrenos al próximo año, como por ejemplo la película 'Dune', de Denis Villeneuve y con Timothée Chalamet como protagonista. Esta iba a poder verse el 18 de diciembre pero, finalmente, no se estrenará hasta el 1 de octubre de 2021. Otras, como 'The Batman', con Robert Pattinson, no se estrenará finalmente hasta el 4 de marzo de 2022.

Así, eran pocas las opciones que les quedaban a las salas para tratar de remontar las malas cifras ocasionadas por el coronavirus. Sin embargo, hay una superproducción que, junto a 'Tenet', de Christopher Nolan, será la protagonista, aunque no solo en cines.

Una de las cintas más esperadas de este año es 'Wonder Woman 1984', con Gal Gadot, que ha sufrido hasta tres retrasos en su estreno.

No obstante, llegan buenas noticias para los amantes de los superhéores, superheroínas, la acción y la fantasía: 'Wonder Woman 1984' se estrenará en Navidad, el próximo 25 de diciembre.

No solo eso, la productora, Warner Bros, ha anunciado que no se decantará por la gran pantalla y la televisión, sino que ha tomado al decisión de estrenar la cinta en ambos formatos.

For the first time ever, #WonderWoman1984 will release in theaters and stream exclusively on @HBOmax* on December 25.*Available on HBO Max in the US only at no extra cost to subscribers. pic.twitter.com/bU1Lmg5YDA