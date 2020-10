Golpe a la gran pantalla: la película 'Dune' también aplaza su estreno hasta 2021

Losestrenos de películas siguen aplazándose con motivo del aumento de contagios de coronavirus. La última que ha anunciado que no ser verá hasta 2021 es el esperado filme 'Dune', de Denis Villeneuve y con Timothée Chalamet como protagonista.

Estaba previsto que la película deWarner Bros de ciencia ficción y aventuras ambientada en un lejano futuro de la humanidad, se estrenase el próximo 18 de diciembre. Ahora, se conoce que no se verá hasta el día 1 de octubre de 2021, dentro de prácticamente un año.

Se trata de uno más de los numerosos retrasos en el calendario de superproducciones de Hollywood de este año y que llega solo días después de conocerse que 'Sin tempo para morir' ('No Time to Die'), la última cinta de James Bond, tampoco se verá este 2020, película que ha seguido a otras como 'The Batman'.

En el caso de 'Dune', la historia gira en torno a el duque Leto Atreides, que acepta la administración del peligroso planeta desierto Arrakis y la única fuente de la sustancia más valiosa del universo, "la especia", una droga que extiende la vida humana, proporciona niveles de pensamiento sobrehumanos y hace posible el viaje interestelar que pliega el espacio.

El reparto de 'Dune' cuenta con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Zendaya, Javier Bardem y Jason Momoa, entre otros

En la cinta aparecen rostros como los del aclamado Timothée Chalamet (nominado al Óscar por 'Call Me by Your Name'), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Oscar Isaac, Zendaya, Javier Bardem y Jason Momoa, entre otros.

Tráiler de 'Dune'

No es la primera vez que 'Dune' llegará a la gran pantalla, ya en el año 1984 se estrenó la película de David Lynch basada en la novela homónima de Frank Herbert.

Estreno de 'Tenet'

La industria cinematográfica ha tratado de recuperarse tras la crisis económica mundial ocasionada por la covid-19. Su principal apuesta ha sido la última cinta de Christopher Nolan, 'Tenet', protagonizada por John David Washington, Robert Pattinson y Elizabeth Debicki.

Nolan optó por lanzarse y arriesgarse a estrenar su gran apuesta en las salas de cine, cuando aún había restricciones, aforos y medidas de seguridad que no convencen a todos los cinéfilos para acudir a las mismas.

El último dato conocido es que 'Tenet' ha recaudado en taquilla desde su estreno la cifra de 300 millones de dólares, un dato que la ha convertido en la tercera cinta más taquillera de este atípico año. La cifra no para tirar cohetes, pero teniendo en cuenta la situación actual y que el presupuesto de la misma fue de 200 millones, no es un dato despreciable.

'The Batman', con Robert Pattinson, no se estrenará finalmente hasta el 4 de marzo de 2022

No obstante, no todos han seguido la línea de Nolan y han decidido aplazar, en algunos casos en varias ocasiones, el estreno de sus superproducciones en la gran pantalla.

Cuándo se estrena la última de James Bond

Además de 'Dune', otras grandes producciones como la última película de James Bond, 'Sin tempo para morir' ('No Time to Die'), con Daniel Craig y Ana de Armas, ya no se verá este año y su fecha de estreno se ha fijado para el próximo 2 de abril.

Asimismo, el gigante Disney decidió aplazar también para el próximo año 'Viuda negra' ('Black Widow'), así como la nueva versión de 'West Side Story', de Steven Spielberg. La compañía de Mickey Mouse, además, decidió estrenar otra de las esperadas superproducciones, la cinta en acción real 'Mulán', solo en su plataforma de 'streaming', Disney+, dejando a un lado las salas.

Por otro lado, 'The Batman', la nueva película sobre héroe de Gotham City al que pondrá rostro el británico Robert Pattinson, no se estrenará finalmente hasta el 4 de marzo de 2022. Se trata de un nuevo retraso debido a la crisis global.