El festival Coachella 2020 desvela su cartel completo, con sorpresa española

Muchos lo denominan al festival Coachella como uno de los más posturetas del panorama musical actual. Los y las influencers, modelos y rostros de la sociedad copan el terreno del evento y las redes sociales, en especial Instagram. Sin embargo, no hay que olvidar que se trata de un festival de música en el que se suele contar con los artistas más populares del momento. En este caso, el Coachella 2020 continúa engordando su cartel y contará, entre otros, con Frank Ocean y Travis Scott.

La organización ya ha ido desvelando algunos nombres de su cartel en los últimos días, pero ahora se conoce el nombre de todos los artistas y, en especial, el de dos nuevos cabezas de cartel. Al grupo de rap metal ya anunciado Rage Against the Machine, se suma uno de los artistas más importantes de la década, Frank Ocean.

El cantante y compositor estadounidense comenzó como compositor de varios artistas prominentes como John Legend y Justin Bieber. Ahora, con dos álbumes de estudio, Channel Orange (2012) y su últimos, Blonde (2016), y con su tema más conocido, Chanel (2017), se subirá al escenario del Coachella.

También estará uno de los raperos, compositores y productores musicales más populares de la actualidad, Travis Scott. Scott llega al Coachella con la presentación de su nuevo trabajo, JackBoys (2019), que se suma a sus otros tres álbumes de estudio: Rodeo (2015), Birds in the Trap Sing McKnight (2016) y Astroworld (2018).

Scott, con influencias reconocidas de otros colegas de profesión como Kid Cudi, M.I.A., Kanye West o Tame Impala, ha logrado más de 400 millones de reproducciones en temas como Sicko Mode (junto a Drake) y, uno de sus últimos trabajos, Highest in the Room, lanzado hace dos meses, ya cuenta con más de 126 visualizaciones en Youtube. Esta cuenta con una versión remix, que canta junto a la cantante española Rosalía.

El género urbano y la música latina, también en Coachella

El género urbano y la música latina también estarán presentes en la nueva edición del festival Coachella, siguiendo la tendencia mundial que sitúa a ambos al frente de las listas mundiales. Entre los artistas estarán los mexicanos Banda MS, la cantante brasileña Anitta, el drag queen y cantautor brasileño Pabllo Vittar, Cuco, Omar Apollo, Princess Nokia, Chicano Batman, Jessie Reyez, Ela Minus, Erick Morillo o Paco Osuna.

No solo eso, también habrá presencia española en el Coachella. Tras la pasada edición, en la que se contó con Rosalía, esta llega con un banda no tan conocida, emergente de la escena independiente. Cariño, que componen tres residente de Lavapiés (Madrid), Paola Rivero (guitarra), Alicia Ros (voz y bajo) y María Talaverano (voz y teclados), estarán también en Los Ángeles (California).

Fechas del Coachella

Así, Coachella 2020 ha desvelado en las redes sociales el cartel completo de su próxima edición, que se desarrollará, de nuevo, en Indio (California) en dos fines de semana consecutivos con el mismo cartel: del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 del mismo mes.

Además de los citados, también actuarán, entre muchos otros, Calvin Harris, Run the Jewels, Brockhampton, King Gizzard & the Lizard Wizard o Charli XCX.

La jornada final será para la figura del R&B Frank Ocean, que despedirá el festival seguido de la estadounidense abanderada del estilo vintage y creadora de himnos tan especiales como Young and Beautiful (2013), Lana del Rey, entre otros.

El compositor de Tim Burton nominado al Oscar

Coachella se suele reservar alguna sorpresa y este año el as bajo la manga del evento será Danny Elfman, compositor fetiche de Tim Burton y nominado al premio Oscar a la mejor banda sonora en cuatro ocasiones por Good Will Hunting (1997), Men in Black (1997), Big Fish (2003) y Milk (2008).