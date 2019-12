Estos han sido los artistas y las canciones más escuchados de 2019 en Spotify

El calendario de 2019 se termina y cuando solo quedan tres semanas para dar la bienvenida a un nuevo año, la industria de la música espera impaciente lo ingresado en este periodo. Antes de conocer cuáles han sido los trabajos más populares, hay alguien que ya ha elaborado la lista de los artistas y las canciones más escuchadas y hay un claro vencedor: el género urbano.

La plataforma de streaming Spotify ya dio pistas el pasado mes de septiembre sobre la tendencia que estaba siguiendo la industria musical. Así, tres meses después, se mantiene lo pronosticado por la app de música y las canciones en español reinan las listas de éxitos.

Según la propia plataforma, es el puertorriqueño Anuel AA quien se ha coronado como artista más escuchado en Spotify en España en 2019, mientras que la canción más reproducida por los usuarios españoles este año ha sido Contando Lunares, de los canarios Don Patricio y Cruz Cafuné.

Todos, absolutamente todos los artistas más escuchados en España dentro del top 10 pertenecen al género urbano. Así, el ranking sitúa tras Anuel AA a los también puertorriqueños Ozuna y Bad Bunny, al colombiano J Balvin y a los también nacidos en Puerto Rico Daddy Yankee y Farruko.

Tras estos nombres, se encuentran el colombiano Maluma, el estadounidense Nicky Jam, y los también colombianos Sebastian Yatra y Karol G, la primera mujer que aparece en la lista de Spotify.

En cuanto a las canciones más escuchadas en Spotify en España, tras el tema del verano Contando lunares -con más de 130 millones de reproducciones-,están Con Calma, la colaboración de Daddy Yankee con Snow y Calma (Remix) de Pedro Capó y Farruko. Tras estos dos temas, el cuarto lugar es para China, de Anuel AA, Daddy Yankee, J Balvin, Karol G y Ozuna.

La quinta posición del ranking es para la colaboración entre la música española y latina. Con altura, de Rosalía, J Balvin y El Guincho, ya cuenta con numerosos reconocimientos -como uno de los mejores temas del año según la revista Time o varios premios Grammy latinos y nominaciones- y se ha reproducido más de 340 millones de veces en la app.

Callaita, de Bad Bunny y Tainy; Soltera (Remix), de Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny; Secreto, de Anuel AA y Karol G, Adán y Eva, de Paulo Londra y Baila baila baila, de Ozuna, completan el ranking de temas más sonados en España.

De esta manera, Rosalía es la primera artista española que se cuela en la lista, aunque no está dentro del top 10 de los más escuchados. Si se analizan solo las voces femeninas, sí se convierte en la reina de la plataforma y detrás de esta se encuentran Aitana, Becky G, Billie Eilish, Lola Índigo, Natti Natasha, Ariana Grande, Camila Cabello y Vanesa Martín. Delante de todas ellas se encuentra, de nuevo, Karol G.

Artistas más escuchados del mundo en 2019

Además de los artistas y las canciones más escuchados en Spotify en España, la plataforma de audio en streaming también ha desvelado quiénes ocupan los diez primeros puestos a nivel mundial. El cantante, productor y compositor estadounidense Post Malone, cuya música se engloba dentro del hip hop, pop, trap y R&B, es quien se lleva el oro.

En cuanto a canciones, la más popular es, como en septiembre, Señorita, de Shawn Mendes y Camila Cabello.

Después de Post Malone están Billie Eilish, Ariana Grande, Ed Sheeran, Bad Bunny, Khalid, J Balvin, Drake, Ozuna y XXXTentacion.

Después de Señorita, son Bad guy, de Billie Eilish; Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse, de Post Malone y Swae Lee; 7 rings, de Ariana Grande, Old Town Road - Remix, de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus; I Don't Care, de Ed Sheeran y Justin Bieber; Someone You Loved, de Lewis Capaldi; Wow, de Post Malone; Con Calma, Daddy Yankee y Snow; y Shallow, de Lady Gaga y Bradley Cooper, quienes completan el ranking de canciones más escuchadas.