La música urbana se 'corona' en Spotify en plena polémica por las pocas nominaciones en los Latin Grammy

Las tendencias van cambiando, pero eso de que las modas siempre vuelven es muy certero. Sí, todo va por modas y en cuanto a música se refiere es como si la década de finales de los 90 y principios de los 2000 estuviese volviendo. El panorama musical ya ha dado su veredicto: el género urbano ha llegado para quedarse y es, en la actualidad, el más escuchado, al menos por los españoles.

El último informe de la plataforma de streaming Spotify, indica que desde el año 2017 la popularidad de la música urbana ha crecido un 44%. Con este dato, se posiciona como el género más escuchado en este país, algo que antes no ocurría. Sin embargo, llega en plena controversia por las recientes comunicadas nominaciones de los Grammy Latinos.

Los artistas latinos han comunicado sus quejas por las escasas candidaturasen el certamen más relevante de la música en español mediante el lema "Sin reggaeton no hay Latin Grammy", secundado por artistas como Maluma, J Balvin, Karol G. o Nicky Jam. Tampoco ha gustado que no haya flamenco y que los que optan a los galardones se acercan más a la música anglosajona.

No obstante, si se desgranan los datos de Spotify, se observa que a día de hoy, al menos en este país, se escucha más música española que anglosajona, como sí ocurría hace dos años. Además, las escuchas de música urbana producida por artistas españoles se han incrementado un 80% fuera del territorio nacional. En 2017, los melómanos preferían trabajos realizados por estadounidenses.

Pero, ¿qué significa que la música urbana haya crecido casi un 50%? Esta cifra implica que en dos años se han escuchado 63.150 millones de minutos, lo que se traduce en que es como si se hubiese escuchado este género durante 120.000 años sin parar, asegura Spotify.

En este país, la música más escuchada proviene de artistas nacionales, el 28,8%. A esta le siguen los estadounidenses con el 20,1%; los puertorriqueños, que logran el 15,3%; los colombianos, con el 6,9%; y los ingleses, con el 6,2%.

¿Qué se considera música urbana?

En relación al público, los que más fieles a este género son losEn concreto, el 57% de los hombres aseguran escuchar música urbana, mientras que el porcentaje de las mujeres es del 42%.

Lo cierto es que en la actualidad se ha producido un auge de este género. Pocos son los lugares donde no se escucha y donde no se habla de artistas como Rosalía, C. Tangana, J Balvin, Maikel Delacalle, Mala Rodríguez o Bad Gyal, entre tantos.

No solo eso, casi todos los artistas coquetean con este género, ya sean de pop, de rap o, incluso de flamenco. Pero, en realidad, ¿qué engloba a lo que llamamos música urbana?

Dentro de este género se pueden incluir todos aquellos temas que tengan que ver con el reggaeton, el trap, el hip hop o el R&B. De hecho, en España, el más escuchado es el primero, el 52,11% lo hace.

Le sigue, aunque aún con bastante margen de diferencia el trap, con el 27,29%, según recoge Spotify. En tercer lugar está el hip hop, con el 15,4% y, finalmente, el R&B, con el 5,2%.

¿Dónde se escucha más música urbana?

Si se desgrana el informe, la comunidad autónoma donde más se consume lo urbano es Madrid. Tras esta, están Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Galicia y Canarias.

De hecho, recientemente la misma plataforma hizo públicas cuáles han sido las canciones más escuchadas este verano. De los diez temas más populares del acabado periodo estival, nueve corresponden al género mencionado.