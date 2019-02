Steven Spielberg defiende las salas de cine en pleno auge del 'streaming'

Steven Spielberg caldea los ambientes cuando quedan tres días para la celebración de los Premios Oscar 2019. El cineasta aprovechó la entrega de los premios de la Sociedad Cinematográfica de Sonido de Estados Unidos (Cinema Audio Society, en inglés) para defender de forma contundente y sin tapujos la reproducción de películas en las salas frente a las plataformas de 'streaming'.

Para el director, guionista y productor estadounidense, la "mayor contribución" que pueden realizar los cineastas es "ofrecer la experiencia de ver un filme en una pantalla grande".

Spielberg, que recibió el premio Filmmaker,pidió a los asistentes que sigan "creyendo en que el mejor regalo que podemos dar, como realizadores, es ofrecer al público la experiencia de ver una película en la gran pantalla". "Amo la televisión... pero no hay nada comparable con estar en una gran sala a oscuras al lado de gente que la que no has coincidido en tu vida y que una experiencia completa te inunde", añadió.

El cineasta se considera "un creyente de que los cines se necesitarán siempre". Así, Spielberg mostró su rotundo apoyo a la distribución de los filmes para la gran pantalla frente a plataformas como Netflix, Amazon o HBO.

Scorsese y Cuarón ya trabajan con Netflix

Estas declaraciones del creador de películas como 'E.T. el extraterrestre', 'La lista de Schindler', 'Salvar al soldado Ryan', llegan en un momento convulso para la Academia de Hollywood y en el que colegas de profesión comienzan a caer en las redes del 'streaming'.

El que cosecha cinco Premios Oscar y seis Globos de Oro, ha hecho su defensa de las salas de cine a la par que cineastas como Martin Scorsese, Paul Greengrass, Alfonso Cuarón o los Hermanos Coen han empezado a trabajar con Netflix. De hecho, la película favorita para triunfar en los Oscar es la de Cuarón, 'Roma', una película de esta plataforma que aspira a llevarse 10 estatuillas.