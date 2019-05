Rosalía estrena nueva canción en la antesala del Primavera Sound

Rosalía ya avisó: "¿Estáis preparados?". Así anunció que tenía un nuevo tema entre manos. La artista catalana de raíces flamencas y fusión urbana ha presentado este jueves una nueva canción, Auto Cuture, que ya cuenta con casi tres millones de reproducciones en Youtube.

La artista que está batiendo todos los récords ha lanzado este tema en la antesala de uno de los festivales más significativos de este país, el Primavera Sound. Este se celebra en Barcelona desde este jueves hasta el próximo día 1 de junio (sábado), día en el que actúa la catalana a las 21.55 horas.

No solo eso, Rosalía se subirá al escenario justo antes del colombiano J Balvin, por lo que todo indica que sonará el éxito Con alturaen este evento estival, interpretado por ambos artistas. Además, los dos llegan al Primavera Sound tan solo tres días después de que este sencillo haya sido incluido entre los diez mejores temas de este año, según la revista estadounidense Time.

Además de todos los éxitos que está cosechando la española, con esta nueva edición del festival se cumple un nuevo hito. Las artistas femeninas lideran y ocupan más de la mitad del cartel y el programa, algo que nunca había ocurrido. Han sonado y sonarán nombres como el de la carismática estadounidense Miley Cyrus, la sudafricana Alice Phoebe Lu, la afroestadounidense Janelle Monáe o el punk-rock de The Mani-las.

'Auto Cuture', el nuevo tema de Rosalía

La manicura estrambótica está de moda. Solo hay que echar un vistazo por los perfiles de las redes sociales, especialmente Instagram, para ver cómo esta tendencia sube como la espuma. Una de las propulsoras de ello ha sido la propia Rosalía, que además de crear líneas de ropa, ha creado una estética que rompe los moldes.

Así lo muestra en su nuevo videoclip, Auto Cuture, cuyo hilo conductor es, según la misma artista aseguró, "las chicas de Auto Cuture, una ganga de manicuristas ambulantes". "El negocio de la belleza las cosas no siempre son lo que parecen", aseguraba en el adelanto del single.

Este nuevo videoclip, dirigido por Bradley & Pablo, recuerda a los filmes de los 70, mucho color pero saturación de granulado. El tema, que invita a ser escuchado desde el primer segundo, dura casi tres minutos y ha sido coescrita por Rosalía, El Guincho y Leticia Sala.

Es un tema que la catalana ya había cantado en otras ocasiones -en el Sónar o en su concierto inesperado en la Plaza madrileña de Colón-, por lo que las expectativas sobre cómo sería su traducción a la pantalla eran altas. Además, se trata de su particular homenaje a su mejor año profesionalmente hablando, ya que se cumplen 12 meses desde que publicó El mal querer.

Rosalía asegura en su letra que este tema se escucha "en las peñas y en Los Hamptons" y ha hecho alusión a que no todo es lo que parece, que esas uñas que esculpían "tenían poderes". No se sabe si tendrá poderes o no, pero lo que es un hecho es que este sencillo se sumará a la lista de éxitos de la artista, porque en menos de 24 horas ya cuenta con casi tres millones de reproducciones en Youtube.

Próximos conciertos de Rosalía en España

Ahora, la artista vuelve a su país natal para empezar la etapa europea de El mal querer. ¿Dónde estará Rosalía los próximos meses?

Sábado 1 de junio: Primavera Sound de Barcelona.

de Barcelona. Viernes 12 de julio: Bilbao BBK .

. Sábado 13 de julio: Doctor Music de Barcelona.

de Barcelona. Viernes 14 de junio: O son do camiño de Santiago de Compostela.

de Santiago de Compostela. Miércoles 10 de julio: Welcome party del Mad Cool Festival.

Además de estos, último concierto de esta gira está previsto que sea en el Gurtenfestival de Berna, Suiza, el próximo 18 de julio.