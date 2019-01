Rosalía, Amaia Romero, Rozalén y James Rhodes actuarán en los Premios Goya 2019

El cuarto y el séptimo arte siempre han sido buenos compañeros y este sábado no será una excepción. Los galardones más relevantes del cine español, los Premios Goya 2019, se celebran este sábado 2 de febrero en Sevilla. Además de la entrega de los 'cabezones', la gala contará con las actuaciones de artistas de toda índole, una 33 edición en la que la presencia musical femenina será muy importante.

Raro es el lugar en el que no está o no se habla de la sensación del pasado año, Rosalía. Esta ocasión no iba a ser menos. La catalana de raíces flamencas estará en la ceremonia de los premios de la Academia con su álbum 'El Mal Querer', que ya ha recibido dos Grammys latinos y el reconocimiento tanto de la crítica nacional como internacional.

También estará el trío formado por la carismática exconcursante y ganadora de 'Operación Triunfo' Amaia Romero junto a Rozalén y Judit Neddermann. Las tres voces femeninas, que han logrado posicionar a las mujeres al frente de la industria musical, interpretarán una pieza creada por el compositor y director musical Manu Guix -también profesor del 'talent'-.

La navarra llega con 'Un nuevo lugar' bajo el brazo, un tema de alrededor de un minuto que solo abre la puerta a lo que espera de su trabajo. Rozalén, por su parte, presenta 'Puntos suspensivos', un álbum recopilatorio que recoge el testigo de su aclamado 'Cuando el río suena'. Además, Neddermann continúa con su disco de reggae 'Maraca Soul'.

Además de las mencionadas, estará en el escenario el pianista y activista británico James Rhodes, que cuenta con siete discos y tres obras literarias. El último de estos trabajo, 'Fire On All Sides', de 2017.

Berto Romero y David Broncano

Pero la gala de los Goya no solo será cine y música. Como prometieron sus conductores, los cómicos Silvia Abril y Andreu Buenafuente, en el vídeo promocional, el humor reinará. Así, la Academia contará para esta edición con un número protagonizado por el humorista y fiel compañero de Buenafuente Berto Romero junto a uno de los esenciales de este año, David Broncano.

Los 'discípulos' de Chicho Ibáñez Serrador rendirán un homenaje al uruguayo

Belén Cuesta, Martín Cuenca, Alberto Rodríguez, Manolo Solo, Jesús Carroza, Belén López, Cuca Escribano, Benito Zambrano y Adelfa Calvo formarán parte de la edición, en la que también intervendrán los actores y actrices Belén Rueda, Eduardo Casanova, Leonor Watling, Daniel Grao, Keyvin Martínez, Nathalie Poza, Marisa Paredes, Rossy de Palma, Karra Elejalde, David Trueba, Santiago Zannou, Nora Navas y el equipo de baloncesto de 'Campeones', que con 11 nominaciones se postulan como posibles triunfadores de la noche del sábado.

Finalmente, los 'discípulos' de Chicho Ibáñez Serrador, que recibe el Goya de Honor, Alejandro Amenábar, Jaume Balagueró, Juan Antonio Bayona, Rodrigo Cortés, Álex de la Iglesia, Juan Carlos Fresnadillo, Paco Plaza y Nacho Vigalondo rendirán un homenaje al uruguayo.