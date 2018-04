Albert Boadella presenta su libro sobre Tabarnia, prologado por Vargas Llosa

Albert Boadella ha convertido Cataluña en su performance vital. Desde hace años, el director teatral se ha volcado en denunciar las estrategias del nacionalismo, una posición que la ha valido ser elegido como presidente en el exilio de Tabarnia, la comunidad autónoma que propone la independencia de Barcelona y Tarragona del resto de Cataluña, y que ha servido como mofa y sátira de la iniciativa independenstista.

Boadella presenta esta semana el libro ¡Viva Tabarnia!, en cuyas páginas reflexiona sobre la situación actual en Cataluña, así como las causas políticas, sociales y culturales que han conducido a ella. Empleando el sentido del humor, Albert Boadella desarrolla además las razones y la importancia de la existencia de Tabarnia, tal y como lo expresa en algunas líneas de este volumen: "Tabarnia es el impulso de decir; "pensemos como pensemos, de derechas, de izquierdas o de centro, lo que sí tenemos claro es que esto no lo queremos", escribe.

El libro, editado por Espasa, cuenta con prólogo del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa: "No hay confusión que valga: el nacionalismo es una antigualla incompatible con la democracia, fuente de las peores violencias, y no hay razón alguna para que tenga cabida en un país civilizado, moderno y democrático que es España desde la Transición", escribe el autor de La ciudad y los perros.

Si hay alguien que ha criticado el independentismo es Albert Boadella -en 2007 publicó Adiós Cataluña, Crónicas de amor y de guerra- acaso por eso no se ha limitado jamás al momento de tomar posición "Con Cataluña, en cierta medida, he perdido la batalla", dijo cuando se marchó de Cataluña hace más de una década. El ex director de la compañía Els Joglars presentó, en pleno apogeo del pujolismo presentó la trilogía Ubú, una crítica feroz al nacionalismo catalán que en aquellos años se inflaba como un globo. No se detuvo Albert Boadella en sus señalamientos, hasta que en 2005 decidió abandonar definitivamente Cataluña y radicarse en Madrid como director de los Teatros Canal, cargo del que se retiró tras ocho años al frente de la institución.