Este es el vídeo viral con el que un joven busca trabajo a su padre

El vídeo creado por Jordi Pascual Jalón, un joven de 26 años, para conseguir trabajo para su padre, de 59 años y en paro desde 2010, y denunciar también la precariedad laboral, se ha convertido en viral.

Con el lema #Contrataamipadre, el vídeo muestra a una persona joven que se levanta, prepara su currículum y le llaman por una entrevista de trabajo, cuando el entrevistador le pregunta cómo es posible que con su preparación no tenga trabajo, aparece la imagen real del padre, un hombre mayor, que responde: "Porque tengo 59 años".

La iniciativa comenzó el pasado martes, 2 de abril, cuando el joven subió a Youtube el vídeo bajo el título "Que no te engañen. Esta es la realidad del empleo en España", que en pocos días ha conseguido unas 8.000 visualizaciones e innumerables comentarios en Twitter y otras redes sociales.

"Que no se juzgue la edad, por favor"

"Que no se juzgue la edad, por favor, que se premie el conocimiento y también la edad, que es madurez", ha pedido esta mañana el joven en declaraciones a Efe.

"No le dan la oportunidad y la excusa, o no se la dicen, o es que no buscan un perfil tan mayor. Tiene 59 años, no es un pensionista", denuncia su hijo, que asegura que eso le animó a hacer el vídeo.

Jordi Pascual padre, que tiene tres licenciaturas universitarias y dos títulos de máster, siempre ha trabajado en el ámbito empresarial, siendo director financiero de una empresa pyme cuando le echaron hace nueve años en plena crisis económica.

"Con la experiencia que ha tenido estos años, trabajando en puestos directivos, y que no encuentre trabajo, no me entra en la cabeza", se queja el joven.

Fulminado moralmente

Ahora se encuentra "fulminado moralmente por el desgaste de ir a entrevistas y que le digan que 'no'. Piensa que tiene una edad que ya nadie le quiere".

Por su parte, el padre declara sentirse "desmotivado", ya que se ha pasado años encadenando entrevistas de trabajo en las que "cuando ves que el más mayor de todos eres tú, ya sabes cuál va a ser el resultado", creando una sensación de "inseguridad brutal", de "hastío" y "decepción". "Me he ido abajo y he tocado fondo. Al final, ya te da igual hacer una cosa u otra".

Ante la propuesta de su primogénito de crear una campaña por Internet para conseguirle trabajo, Pascual fue duro y escéptico: "tú estás para soñar lo tuyo, no quieras entrar en mi sueño, que es una pesadilla", le sentenció.

Sin embargo, dos días después se muestra agradecido a su hijo por el éxito de la campaña, que ha conseguido miles de reproducciones y menciones en las redes sociales.

"En el momento en que dices ya no puedo, luego dices sí que he de poder. Ahora tengo que devolverle el favor a mi hijo y decirle que estaba equivocado, que al final esto ha salido bien", dice.