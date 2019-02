Últimas noticias de hoy, 25 de febrero: el primer debate de las generales o el Mobile World Congress

Las últimas noticias de hoy, lunes 25 de febrero, pasan por tres escenarios claros: las elecciones generales, el Mobile World Congress o las escuchas del comisario Villarejo. En este sentido, Atresmedia ha puesto fecha al que será el primer debate de los comicios del 28 de abril en el que participarán los cuatro grandes partidos y Vox.

Además, el mayor evento de telefonía en Europa ya ha arrancado y ha dejado varios titulares. En otro orden de cosas, Miguel Sebastián ha denunciado al BBVA por los audios de Villarejo. También hoy hemos conocido los ganadores de los premios Oscar 2019.

Primer debate a cinco para las elecciones generales 2019...

Atresmedia ha dado el primer paso para organizar un debate electoral y se ha postulado para organizarlo el próximo 23 de abril de cara a las elecciones generales del 28-A. El coloquio contaría con la presencia de los cinco primeros partidos en intención de voto según las encuestas, es decir, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidos Podemos y Vox.

Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera han confirmado su intención de acudir a la cita, asegura La Sexta. Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha apuntado que el PSOE irá "a todos los debates". Respecto a Abascal, fuentes cercanas a la cadena han incidido en que Vox habría dado el visto bueno a la propuesta pese a su reticencia da aparecer en otros programas del grupo, como Salvados.

...Mientras Casado exige un "cara a cara" con Sánchez

El PP condiciona su participación en un debate electoral a cinco, como el que ha planteado Atresmedia este lunes. Los populares aceptarán participar en és y cualquier otra pugna televisiva siempre y cuando antes se celebre un cara con Pedro Sánchez ya que "uno de los dos será presidente del Gobierno".

"El PP quiere fijar la fecha y de ese cara a cara. Esta es la prioridad. No contemplamos que no se celebre. Sería una revolución, algo inaudito. Luego hablaremos de otros debates. Descartamos la posibilidad de que no haya un cara a cara", ha dicho Javier Maroto, presidente de la campaña electoral del PP.

Miguel Sebastián denuncia al BBVA

El exministro socialista Miguel Sebastián ha demandado al BBVA ante la Audiencia Nacional por el presunto espionaje masivo llevado a cabo por el excomisario José Manuel Villarejo bajo el mandato de Francisco González para frustar una OPA de Sacyr contra la entidad financiera.

En el escrito registrado ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, recogido por Vozpópuli, se denuncia que Sebastián habría sido objeto de "seguimientos y vigilancias continuadas". "Incluso se llegó a construir un falso relato en torno a su persona con el propósito de desacreditarlo ante los demás e intentar torcer su voluntad", ha señalado la defensa del exministro.

Últimas noticias sobre el MWC: Incautan móviles por primera vez

La feria del Mobile World Congress (MWC) 2019 no solo muestra los últimos diseños y modelos de las tecnológicas, sino que también es el campo de batalla de la guerra de las patentes.

Más allá del 5G y de los teléfonos plegables de Samsung y Huawei, las compañías procedentes de China vuelven a estar en el epicentro de las demandas llegadas a los juzgados mercantiles de Barcelona por quinto año consecutivo, aunque en esta feria se han incorporado los juzgados 1 y 2 de Alicante, así como el Tribunal Europeo de Marca (TEM).

Premios Oscar

La que partía como gran favorita de los Premios Oscar 2019, 'Roma', sufrió un sorpasso la pasada noche. De las 10 estatuillas a las que aspiraba, la película de Alfonso Cuarón finalmente se llevó tres. Fue el filme de Peter Farrelly 'Green Book', el que se llevó el premio a mejor película, además de otros dos galardones. Por su parte, el que dominó la ceremonia con cuatro reconocimientos fue el biopic de Queen, 'Bohemian Rhapsody'.

El filme dirigido por Bryan Singer que narra la historia de la banda de rock británica ganó los premios a mejor montaje, mejor dirección de sonido y mejor mezcla de sonido. Sin embargo, destaca el premio a mejor actor protagonista, que fue para quien ha logrado resucitar a Freddie Mercury con su interpretación en el biopic, Rami Malek.

---

