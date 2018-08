Una jubilada inglesa exige el reembolso de sus vacaciones por sufrir a "demasiados españoles" en Benidorm

Una mujer británica ha pedido a la agencia Thomas Cook, con la que contrató unas vacaciones en primavera en Benidorm, que le devuelva el dinero ya que alega que sus días de asueto fueron arruinados porque su hotel tenía "demasiados españoles dentro".

Freda Jackson, de 81 años, ha asegurado que los españoles deberían irse a otro lugar para sus vacaciones y que su presencia le hizo llorar al final de sus dos semanas de estancia en la costa alicantina. Según informa el Daily Mirror, la pensionista, que sufre de problemas de movilidad, lamentó haber sido importunada por "maleducados" españoles que casi la golpearon, según indica.

"El hotel estaba lleno de gente española de vacaciones y me pusieron de los nervios porque eran muy maleducados", ha dicho Jackson. "Una tarde un chico español casi me golpeó y se fue sin ni siquiera disculparse. El entretenimiento en el hotel estaba focalizado y dirigido por españoles. ¿Por qué no pueden los españoles irse a otro sitio para sus vacaciones?".

Freda había reservado en Poseidon Playa, un hotel en las afueras de la ciudad alicantina, con una amiga durante abril de 2017. Ha pedido el reembolso completo de los 1.133 euros que desembolsó para pasar 15 días en España.

"Problemas de movilidad"

"Mi amiga y yo pagamos estas vacaciones con nuestras pensiones y ha sido difícil para nosotras ahorrar durante 12 meses para unas vacaciones completamente echadas a perder", ha lamentado la jubilada de Manchester. Según asegura, pidió que la pusieran en una planta baja por sus problemas de movilidad pero "nos pusieron en el piso 14, aunque luego por suerte nos pudieron mover al segundo, y estaba a 42 escalones de la piscina del hotel".