¿Qué es el método LAP? El mensaje de la Policía Nacional para evitar estafas telefónicas

Son muchos los métodos utilizados por delincuentes y estafadores hoy en día. La llegada de las nuevas tecnologías ha supuesto numerosos avances en seguridad, pero también ha aumentado las posibilidades de ser víctima de una de estas operaciones. La Policía Nacional lo sabe bien: una de las formas más sencillas para los timadores es utilizar las llamadas telefónicas. Aunque cada vez son más los que optan por no responder a un desconocido, lo cierto es que en muchas ocasiones es necesario.

Números como el de un centro de salud o el de un repartidor que trata de entregar un pedido nunca se encuentran en la agenda de contactos. Así, las autoridades hablan del método LAP, que permite responder de forma segura a la vez que protege al posible afectado de ser víctima de una nueva estafa. "Te proponemos aplicar el método LAP antes de contestar una llamada", indica el policía en sus redes sociales. Este tan solo cuenta con tres sencillos pasos, y está al alcance de todos.

¿Qué es el método LAP?

El método LAP es un proceso conformado por tres pasos que trata de proteger de posibles estafas al teléfono al responder números desconocidos. Si bien esto es así, es imprescindible recordar que no es infalible. Dicho esto, la primera de las iniciales responde a la palabra 'Localización'. Antes de responder, lo primero que se ha de hacer es comprobar el prefijo: si este es distinto al número 34 -correspondiente a España-, no es recomendable coger la llamada a no ser que haya un familiar o allegado en otro país.

La segunda incial hace referencia a la palabra 'Autor'. Según la Policía Nacional, tras responder, el paso más recomendable es identificar la identidad de quién llama. Pero estos no se quedan aquí: no basta con que nos indiquen su nombre o apellidos. En caso de decir que se trata de un amigo o allegado, es recomendable constatar esta información y preguntarles algo que solo esa persona podría saber: una fecha de cumpleaños o un momento importante para ambos podría ser una buena opción.

Finalmente, el método concluye con la 'p' de 'Propósito', según las autoridades el paso más importante de los tres que integran todo este proceso. Tras responder e identificar al interlocutor, es importante preguntar de forma directa y clara qué es lo que quiere, busca o necesita. "Aunque intenten que des una respuesta rápida, mantén la calma y trata de llevar la inciativa de la conversión", indica el Policía Nacional. "El peligro está en que con cualquier excusa te pidan tus datos personales, datos bancarios o directamente dinero", añade. Este es el momento en el que se debe finalizar la llamada de forma inmediata, y posteriormente, bloquear el número.