¿Será necesaria una tercera dosis contra el virus? El hallazgo de una vacuna contra la covid-19 y su inoculación en la población más vulnerable ha marcado un punto de inflexión en la evolución de la pandemia, que remite en aquellos países que han puesto en marcha campañas de inmunización, si bien es cierto que ha generado también nuevos retos. Entre ellos, una duda que sobrevuela es el plazo de inmunidad frente al virus que otorga la vacuna y la posibilidad de una tercera dosis para mantener protección plena.

En el caso de Pfizer y Moderna, la inmunización completa se consigue tras la inyección de dos dosis, pero todo apunta que hará falta una tercera dosis pasado el tiempo. El cofundador de la alemana BioNTech, el laboratorio que ha desarrollado junto a Pfizer una de las vacunas contra el virus, afirmó en declaraciones recientes que a los seis meses de haberse logrado la máxima inmunidad, a través de la segunda dosis, ésta empieza a descender.

De acuerdo a sus estimaciones actuales, ello implicaría que, entre los nueve meses y el año siguiente probablemente deberá inyectarse una tercera, para garantizar el mantenimiento de la máxima inmunidad.

Ugur Sahin, quien dirige BioNTech junto a su esposa y asimismo científica Özlem Türeci, advirtió de que, en cualquier caso, la máxima efectividad de su fármaco -un 97 %- no se alcanza hasta siete días después de haber recibido la segunda dosis.

Tercera dosis en 12 meses

En otra entrevista, el consejero delegado de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, apunto en la misma línea. Aseguró que "probablemente" sea necesaria una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19 dentro de los doce meses después de haber sido completamente vacunado, para que la inmunización sea completa.

Es importante subrayar que, hasta el momento, se desconoce durante cuánto tiempo protegen las vacunas contra la covid-19, dado el corto recorrido de este producto.

Las personas que reciben la vacuna contra la covid-19 de Moderna, cuya composición es similar a la de Pfizer, siguen mostrando altos niveles de anticuerpos seis meses después de la segunda dosis

Pfizer informó recientemente de que su vacuna contra la covid-19 tenía más de un 91% de efectividad contra el virus y más de un 95% contra los síntomas severos de la enfermedad y que esta protección se mantenía al menos durante seis meses después de haber recibido la primera dosis.

Asimismo, las personas que reciben la vacuna contra la covid-19 de Moderna, cuya composición es similar a la de Pfizer, siguen mostrando altos niveles de anticuerpos seis meses después de la segunda dosis, según un estudio publicado en la revista científica The New England Journal of Medicine a principios de mes.

Tercera dosis: más protección ante nuevas variantes

La farmacéutica Pfizer anunció el 26 de febrero que estudiaría la posibilidad de inyectar una tercera dosis a las personas vacunadas para intentar reforzar la protección ante las variantes más agresivas del coronavirus.

Bourla aseguró entonces que con esta tercera dosis se podría reforzar la respuesta de los anticuerpos entre 10 y 20 veces y subrayó que, al igual que la gente se vacuna anualmente contra la gripe, lo tendrá que hacer contra la covid-19 para estar protegido.

Este nuevo estudio se dirige a dos grupos de edad, las personas de entre 65 y 85 años y las comprendidas entre 18 y 55 años y serán elegidas del grupo que ya participó en los primeros ensayos llevados a cabo por la farmacéutica Pfizer en cooperación con BioNTech.

2,7 millones de vacunas por semana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el mes pasado que durante el mes de junio España recibirá 13 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, a razón de 2,7 millones semanales, aproximadamente un millón más por semana.

Sánchez hizo este anuncio en un acto en el Palacio de la Moncloa con motivo de la reforma del artículo 49 de la Constitución para dotar de mayor protección a los derechos de las personas con discapacidad.