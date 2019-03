El Parlamento británico vuelve a rechazar el acuerdo del 'brexit'

El Parlamento británico ha rechazao este martes, por 391 votos en contra frente a 242 a favor, el acuerdo del brexit suscrito en Estrasburgo por la primera ministra Theresa May y el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker. Un pacto que incluía, principalmente, mantener abierta la frontera entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte.

El denominado 'backstop' o salvaguarda irlandesa se ha convertido en el principal escollo de May a la hora de llegar a acuerdos con la Unión Europea. Se trata de una garantía legal negociada entre Londres y Bruselas cuyo objetivo es evitar una frontera física entre las dos Irlandas que entraría en vigor en caso de que no haya acuerdo comercial durante el periodo de transición de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, en diciembre de 2020.

Si durante ese plazo no se lograse una relación futura definitiva entre los dos bloques, Irlanda del Norte permanecería dentro de territorio aduanero europeo y de su mercado interior.

Nueva votación

Tras este rechazo, en la Cámara de los Comunes tendrán que votar este miércoles si quieren una salida no negociada del bloque comunitario el próximo 29 de marzo respondiendo a la pregunta "¿Quieres que el Reino Unido abandone la Unión Europea sin acuerdo?".

Tal y como ha anunciado la primera ministra tras conocerse el rechazo del Parlamento al acuerdo, su partido, el conservador, tendrá libertad de voto en esta nueva votación.

En el caso de que la mayoría de los parlamentarios lo descarten, el jueves tendrán que a votar si quieren prorrogar el brexit. May ha explicado que esa extensión "no resuelve el problema" y ha recordado que la UE no solo tendrá que dar su visto bueno de forma unánime, sino que también querrá saber para qué se solicita más tiempo.

Segundo rechazo

El pasado 15 de enero el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea fue rechazado por la Cámara de los Comunes con un resultado de 432 en contra y 202 a favor. Una votación que estaba prevista para el 11 de diciembre de 2018 pero que May aplazó para intentar buscar apoyos.