El Gobierno ya no descarta un brexit sin acuerdo “catastrófico” para el Reino Unido

El gobierno español emitió esta noche de martes un comunicado en el que "lamenta" el rechazo del Parlamento británico al acuerdo de brexit alcanzado entre el Ejecutivo de Theresa May y la Comisión Europea.

“España desea que, a pesar del voto de hoy, finalmente el Parlamento Británico dé su aprobación al texto que ha sido negociado durante un año y medio y goza del beneplácito del Gobierno británico”, señala el gabinete se Pedro Sanchez.

El acuerdo rechazado esta noche “es el mejor posible”, se señala desde La Moncloa en tiempo presente para reforzar la idea de todas las cancillerías europeas se niegan a renegociar.

El texto es la opción que protege mejor los intereses de ambas partes, así como los derechos de los ciudadanos y de los operadores económicos. Es un acuerdo que contiene un equilibrio de concesiones “difícil de alcanzar y que busca una salida ordenada”.

"Escenario peligroso"

Reabrirlo conduciría a “un escenario peligroso”, avisa La Moncloa a los diputados británicos.

El Gobierno español recuerda, por otra parte, que desde hace meses prepara un Plan de Contingencia en caso de salida de Reino Unido sin acuerdo.

“Una salida no ordenada sería negativa para la UE y catastrófica para el Reino Unido”, se insiste. “Se trata de un escenario improbable e indeseable, que no obstante, no puede ser descartado”.

Por ello, el Gabinete de Pedro Sánchez aprobará un Real Decreto-Ley de medidas de contingencia y de la actualización de la página web ‘Preparados para el brexit’.

España ha dado prioridad en todo momento a “los derechos de ciudadanos y residentes”. Y el Reino Unido ha ofrecido la garantía unilateral de una serie de derechos en el marco del ‘settled status’. De la misma manera, el Presidente del Gobierno anuncio que España garantizará los derechos de residentes británicos pero “en caso de salida ordenada, de forma que puedan permanecer en España sin ningún obstáculo”.