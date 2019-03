Los autores de la matanza de Nueva Zelanda llevaban dos referencias a España en sus cargadores

Los autores de la matanza de Nueva Zelanda, donde han acabado con la vida de 49 personas, llevaban escrito en los cargadores de las armas los nombres de dos españoles: el de Josué Estébanez, que acabó con la vida del joven antifascista Carlos Palomino en 2007 en una estación de metro de Madrid, y la de Pelayu, el nombre en asturiano del mítico impulsor de la Reconquista.

Estébanez cumple condena en Asturias. Es frecuente ver reivindicaciones de su figura por parte de grupos neonazis, que opinan que el joven de cabeza rapada no tuvo un juicio justo. El 11 de noviembre de 2007, cuando se dirigía a una manifestación xenófoba convocada por el partido ultra Democracia Nacional, se cruzó con Palomino en la estación de Legazpi. El antifascista iba a reventar el acto de DN. Estébanez le asestó una puñalada en el corazón que acabó con su vida.

A pesar de las referencias, fuentes del Ministerio del Interior han asegurado a Vozpópuli que no consta ningún tipo de vínculo entre los asaltantes a las mezquitas y España, ni si quiera con formaciones ideológicas parecidas.

Ataque a dos mezquitas

Hasta el momento, cuatro personas han sido detenidas tras los tiroteos registrados este viernes en el interior de dos mezquitas de la localidad de Christchurch, en los ha habido al menos 49 muertos.

"Hay cuatro personas bajo custodia. No nos consta que haya más implicadas pero no podemos asumir que no haya más", dijo en rueda de prensa el jefe de la policía, Mike Bush, que evitó precisar el número de víctimas, pero lo calificó de "significativo".

El informante señaló que los detenidos son tres hombres y una mujer, a los que encontraron artefactos explosivos en sus vehículos, y alertó sobre la posibilidad de que el incidente no esté limitado a la ciudad. Imágenes divulgadas por la televisión mostraron a un hombre detenido al lado de un todoterreno blanco que fue embestido por un coche de la policía.