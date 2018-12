La Guardia Civil avisa sobre una nueva estafa en los cajeros automáticos

La Guardia Civil, así como la Policía Nacional, suele aprovechar las redes sociales como Twitter o Facebook para alertar sobre posibles estafas o timos que están proliferando ya sea en el mundo online u offline con el fin de avisar a la ciudadanía y evitar que el número de víctimas se incremente.

La última ha llegado por parte de la benemérita, que ha anunciado sobre una nueva estafa que se está llevando a cabo en los cajeros automáticos. Ésta consiste en un teclado falso que se coloca sobre el teclado original de la entidad. Forma con la que los delincuentes aprovechan para robar el número de tarjeta.

El aviso de la Guardia Civil alerta de lo qué sucede cuando la operación es correcta pero el cajero no te da el dinero. Entones, dice que hay que comprobar que la ranura no esté tapada. Tener mucho cuidado con los "ayudantes voluntarios". Y, por último, llamar a la entidad correspondiente.

Si tu operación bancaria es correcta pero el cajero no te da el dinero NO te vayasa) Comprueba la que ranura no esté tapadab)Cuidado con los voluntarios "ayudantes"c) Llama a tu banco/tarjeta pic.twitter.com/HTHudXvFsb