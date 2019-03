Últimas noticias de hoy, 6 de marzo: el juicio del procés o el polémico regreso de Pablo Iglesias

La actualidad de hoy, 6 de marzo sigue pasando por el juicio del procés y la estremecedora declaración de la secretaria judicial. Además, hemos conocido que la Fiscalia pide cuatro años de cárcel para Rodrigo Rato. En terreno político, sonado regreso de Pablo Iglesias tras el polémico cartel de Podemos.

De cara a las elecciones autonómicas, los sondeos sitúan ahora a Vox como el partido que podría gobernar en la Comunidad de Madrid al ser la formación del bloque de la derecha más votada. Más cosas: Soraya Rodríguez ha abandonado el PSOE por su acercamiento con los secesionistas.

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para Rato

La Fiscalía Anticorrupción reclama cuatro años de cárcel para el expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, por cobrar dos millones de euros en comisiones presuntamente ilegales de la publicidad de Bankia, según el escrito de acusación del ministerio público.

Albisa, empresa vinculada al empresario Alberto Portuondo Coll, uno de los presuntos testaferros de Rato, recibió en su condición de comisionista-pantalla y procedente de las empresas Zenith y Publicis, la cantidad de 1.244.130 euros en 2011 y 778.023 euros en 2012, esto es un total de 2.022.154 euros.

Juicio del Procés

"Tuve miedo cuando vi lo que había fuera". La letrada del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Montserrat del Toro López, que investigaba los preparativos del 1-O ha relatado este miércoles la tensión que desde primeras horas vivió la comitiva judicial en el registro en la Consejería de Economía el 20 de septiembre del 2017,días antes del referéndum. Ha narrado que al menos desde las primeras horas ya había miles de personas que gritaban consignas como "¡no saldrán!" o "¡votaremos!".

"A las 10.00 se oye muchísimo ruido fuera, era continuo. Desde el interior es un murmullo constante. Ya me dicen que hay miles de personas. Sobre las 11.30 se oye megafonía. Ya entiendes palabras sueltas, el murmullo era imposible. Los lemas eran en catalán: 'Votarem', 'No saldrán', 'No surtirán', 'No pasarán'... fueron frases sueltas que no podía oír. Me aconsejaron que no me asomara porque desde el edificio de enfrente había gente con cámaras". Así ha narrado la funcionaria el clima que se vivía en el interior del edificio.

Cuentas independentistas difunden los datos y la imagen de la secretaria judicial del 20-S

Varias cuentas de marcado carácter independentista han difundido a lo largo de este miércoles el DNI y la imagen de la secretaria judicial que tuvo que huir por el tejado de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 tras realizar el registro de la institución en busca de pruebas por el 1-O.

Montserrat del Toro ha testificado este miércoles ante el Tribunal Supremo. Durante su declaración no se ha podido ver su imagen por el canal oficial del Supremo, tal y como había pedido la funcionaria, cuyo testimonio es clave para conocer de primera mano qué sucedió en el interior de la Consejería de Economía el 20-S.

Últimas noticias de las elecciones autonómicas 2019

El PSOE-M ganaría las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo según la última proyección electoral realizada por Electomanía. Los socialistas, encabezados por Ángel Gabilando, obtendrían el 28,5% de los votos, casi 10 puntos más que el segundo en liza, Vox. Esa es, la posición del partido de Santiago Abascal, la gran sorpresa: el partido de ultraderecha, aún sin candidato, superaría al PP y a Ciudadanos y conseguiría el 18,9% de los votos.

Detrás de Vox estarían el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, con el 16,5% de votos, y Ciudadanos, con Ignacio Aguado como candidato, con un porcentaje de votos del 14,5.

El polémico regreso de Pablo Iglesias

Pablo Iglesias ha regresado a la política activa con polémica. El líder de Podemos se ha desmarcado del cartel mesiánico que su partido ha lanzado en las redes sociales para anunciar su vuelto, el próximo 23 de marzo, unos unos ocho días antes de lo que prometió cuando empezó su baja de paternidad, tal y como adelantó Vozpópuli.

Ante las críticas, el propio Iglesias ha intentado desmarcarse de una propaganda que fuentes de Podemos aseguran que él desconocía: “No me siento identificado con el cartel”, ha escrito Iglesias en las redes. “Reconocer los errores es siempre el primer paso para hacer las cosas bien”, ha admitido el secretario general de Podemos. Casi al mismo tiempo, el partido ha decidido borrar el tuit donde lo han difundido.

Soraya Rodríguez se da de baja en el PSOE

La exsecretaria de Estado de Cooperación Internacional, exportavoz en el Congreso y diputada del PSOE hasta el final de esta Legislatura, Soraya Rodríguez, se ha dado de baja en el PSOE. En la carta que ha remitido a la secretaria general del PSOE de Valladolid afirma que esta "difícil decisión" la ha adoptado por la "discrepancia profunda" que mantiene con la dirección del partido en relación a su política con el independentismo catalán.

"No puedo compartir que la mayoría de la moción de censura, que ha sostenido al gobierno durante los últimos ochos meses, sea una posibilidad viable de conformar una mayoría parlamentaria razonable para sostener un gobierno socialista. Por ello espero y deseo que tras los resultados electorales del 28 de abril el PSOE no reedite la mayoría de la moción de censura para obtener una investidura", explica en la misiva.

