Sofocado el fuego en el vertedero de Zaldibar que había reactivado la alerta a la población

Los bomberos han sofocado este viernes el incendio que se reavivó anoche en el vertedero de residuos industriales desplomado en Zaldibar, por lo que el Gobierno Vasco ha comunicado que ya no son necesarias las medidas preventivas a la población que habían sido reactivadas hoy mismo en el barrio de San Lorenzo de Ermua, el núcleo habitado más próximo al derrumbe.

Quince días después de que el vertedero se viniera abajo, han continuado las labores para la estabilización del terreno con el fin de facilitar la búsqueda de los dos trabajadores, Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán, que quedaron atrapados entre los residuos derrumbados y que continúan desaparecidos.

Anoche, pocas horas después de que el departamento de Salud del Gobierno Vasco decidiera levantar las medidas preventivas recomendadas a los vecinos de las poblaciones del entorno del vertedero derrumbado, al haberse extinguido el incendio que llevada días activo, se reactivó un fuego que hoy ha llevado al Ejecutivo a reponer esas medidas de prevención.

El pasado día 14, tras detectar la presencia de dioxinas y furanos en el aire debido al incendio del vertedero -se originó espontáneamente por los gases acumulados-, el Gobierno Vasco recomendó no ventilar las viviendas, cerrar las ventanas por la noche y no hacer deporte al aire libre en las zonas de las localidades vizcaínas de Zaldibar y Ermua y en la guipuzcoana de Eibar.

Una vez que el incendio fue atajado inicialmente el pasado martes, el departamento vasco de Salud decidió ayer por la tarde levantar dichas medidas preventivas tras desaparecer el humo que generaba las dioxinas. Sin embargo, pocas horas después, un foco de fuego se reavivó en el vertedero. Un equipo de bomberos acudió anoche al lugar para evaluar la situación y, por motivos de seguridad, decidió esperar a que amaneciera para entrar en la zona con maquinaria pesada, lo que han hecho desde las 8.00 horas de esta mañana.

Reactivadas las medidas preventivas durante unas horas

Al reavivarse el fuego y el humo el Gobierno Vasco ha reactivado durante unas horas las medidas preventivas de no ventilar las casas y de no hacer deporte al aire libre, aunque limitadas al barrio de San Lorenzo de Ermua, el más próximo al derrumbe del vertedero. Eso ha afectado a los niños del colegio público de este barrio, que no han podido salir de nuevo hoy a jugar al patio. Padres y madres de alumnos han expresado su malestar por esta situación.

Los bomberos han conseguido llegar esta mañana a las llamas y, empleando tierra, han logrado apagar el incendio. Un retén de vigilancia permanece en el lugar de forma preventiva. En una nota difundida esta tarde, el Gobierno Vasco ha comunicado que, una vez sofocado el fuego, "no son necesarias" las medidas preventivas recomendadas.

El departamento de Salud ha insistido en que "los índices de dioxinas y furanos solo suponen un riesgo para la salud en caso de exposiciones elevadas y prolongadas en el tiempo, y las medidas recomendadas son preventivas".

Sobre la búsqueda de los dos trabajadores de la empresa Verter Recycling 2002 que desaparecieron tras el siniestro, este viernes han proseguido las labores de estabilización del terreno en los dos frentes de la zona de búsqueda donde los técnicos creen que podrían estar sus cuerpos.

En el plano político, EH Bildu ha llamado al lehendakari, Iñigo Urkullu, a "depurar inmediatamente responsabilidades" después de que él mismo admitiera que "los mecanismos de control" no fueron "suficientes" en el vertedero de Zaldibar.

El pleno del Ayuntamiento de Vitoria ha rechazado que el vertedero municipal de Gardelegi reciba residuos procedentes de Zaldibar o que tengan como destino esta escombrera vizcaína "sin antes haber garantizado íntegramente todos los mecanismos y prescripciones de seguridad para la salud y el medio ambiente". Además, los sindicatos de Correos han criticado la "falta de preocupación" de la compañía por sus operarios de las localidades guipuzcoanas próximas al vertedero de Zaldibar.