El líder del PSOE, Pedro Sánchez, exige que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ponga sobre la mesa una "nueva hoja de ruta" para solucionar la crisis abierta en Cataluña por los partidos independentistas, que en las elecciones de este jueves lograron sumar una mayoría de escaños para formar gobierno, a pesar de que Ciudadanos fue la fuerza más votada.

"Nosotros hemos ofrecido una hoja de ruta leal. Si el presidente tiene una alternativa, la escucharemos y no estamos cerrados a apoyarla", ha asegurado Sánchez desde la sede del PSC en Barcelona, donde ha analizado los resultados de los comicios junto a Miquel Iceta. "Es más que evidente que lo que se está padeciendo en Cataluña tiene mucho que ver con una crisis que se ha ido 'larvando' por la displicencia, el inmovilismo y la falta de respuesta por parte del Gobierno", ha criticado Sánchez.

Por su parte, el primer secretario de los socialistas catalanes ha reconocido que el número de escaños obtenidos por su formación no es el que esperaban y ha calificado los resultados como “discretos y modestos”. Aunque obtuvo un escaño más que en las elecciones de 2015, se quedaron lejos de las previsiones que les auguraban tanto los sondeos internos como externos. El PSC obtuvo 17 diputados con el 13,88% de los votos. En Ferraz se confiaba en superar los 20 diputados y acercarse a Ciudadanos, que logró 37 parlamentarios.

Pedro Sánchez ha evitado hacer autocrítica y ha defendido que la única forma de “derrotar al independentismo” a partir de ahora pasa por "construir un proyecto de reconciliación", para el que, según él, sólo los socialistas están capacitados. Sánchez ha centrado sus críticas en el Partido Popular, que fue uno de los damnificados en los comicios de este jueves. El partido de Xavier García Albiol logró sólo tres escaños y perdió el grupo parlamentario en la cámara catalana. "No se puede ser un partido grande a nivel nacional si se es una anécdota en Cataluña", ha sostenido Sánchez.

"No se puede ser un partido grande a nivel nacional si se es una anécdota en Cataluña"

Por otra parte, el secretario general del PSOE ha evitado pronunciarse sobre si el apoyo que su partido brindó al Gobierno para aplicar el 155 les ha pasado factura en las urnas. "El Estado no tenía otra que recuperar el autogobierno quebrado por el independentismo. Y lo hizo con un artículo perfectamente legítimo y constitucional", ha defendido para señalar después que "la fecha de caducidad" está escrita. Es decir, cuando se conforme un nuevo Ejecutivo catalán.

"El bloque independentista es verdad que ha ganado en escaños pero no ha ganado en votos. Si ayer no tenían una mayoría social para abrir la vía del independentismo, hoy la tienen menos. No se puede intentar gobernar para un 47% de los catalanes", ha enfatizado. Preguntado después sobre si preocupa en Ferraz la posible repercusión a nivel nacional de la victoria de Ciudadanos, el líder socialista se ha limitado a decir que "eso se lo tendrán que preguntar al PP". Según su análisis, "hay una crisis en la derecha de dos partidos que están luchando por liderarla".

Este viernes se ha reunido la ejecutiva de los socialistas catalanes en Barcelona; un encuentro al que ha acudido el propio Pedro Sánchez acompañado de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y del secretario de organización, José Luis Ábalos. "Puede ser que no hayamos tenido tanto en cuenta la excepcionalidad de estas elecciones, no hemos generado suficiente confianza en sectores populares no independentistas y, precisamente, la tercera vía no es vista todavía como una solución capaz de superar la situación tan polarizada", ha reflexionado Iceta sobre las causas de sus resultados.