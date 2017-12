El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dejado claro este martes que su partido mantiene su intención de no intentar conversaciones para formar Gobierno en Cataluña, porque el bloque constitucionalista no tiene mayoría y Ciudadanos no va a hablar ni con ERC ni con la candidatura del expresidente Carles Puigdemont.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Villegas ha reiterado que su partido se mantendrá "a la expectativa" para ver si quienes piensan que "pueden formar gobierno", los independentistas, "tienen votos suficientes" para realmente gobernar.

"Nosotros no renunciamos a nada, está claro que hemos podido ganar las elecciones autonómicas pero también está claro que hay que formar Gobierno con fuerzas constitucionalistas y estas suman lo que suman", ha resumido.

Respecto a la posibilidad de que, al menos, la candidata Inés Arrimadas exponga su programa de gobierno ante el Parlamento catalán, Villegas ha replicado que ese programa llevan tiempo presentándolo y todo el mundo lo conoce, así que ha insistido en la posición de "esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y si se puede o no formar mayorías".

Ello a pesar de que el PP ha instado este mismo martes a Arrimadas a intentar formar gobierno y no ponerles la Generalitat en bandeja a los indepedentistas. A la espera de lo que suceda, ha dicho Villegas, Ciudadanos seguirá defendiendo sus compromisos y que se cumplan las reglas del juego.

Por otro lado, preguntado si Ciudadanos interpreta el mensaje navideño de Felipe VI como un llamamiento a hacer reformas, ha recalcado que su partido siempre las ha defendido para que España sea un "proyecto atractivo", pero ha insistido en que las reformas y la convivencia deben hacerse dentro de las normas.

En cuanto a si su partido apoyará los Presupuestos Generales del Estado que presente el Gobierno del PP, ha recordado que ambos partidos tienen ya un "principio de acuerdo" aunque quedan "algunos flecos", de manera que así será "si se cumplen los compromisos adoptados".

"Nosotros tenemos un acuerdo de investidura con el PP y vamos a exigir que se cumplan las reformas acordadas, está claro que al PP le cuesta y arrastra los pies, pero es nuestra obligación", ha proseguido. Es más, ha añadido que si el PP se niega a hacer las reformas, Ciudadanos buscará para ello el apoyo de las fuerzas de oposición.